Trois documentaires pour l’IVD

En cette phase d’âpre bataille autour de la justice transitionnelle en général et du rôle et de l’Instance Vérité et Dignité (IVD), cette instance veut renforcer sa communication. A cet effet, l’IVD projette de réaliser trois documentaires dans le cadre du projet «Opérationnalisation du processus de justice transitionnelle en Tunisie».

Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en Tunisie, qui finance cette action, a lancé un appel à soumissionner pour recruter une agence de communication.