Automobile : Alpha Hyundai Motor veut faire de Sfax un hub de son développement vers le sud tunisien

Sfax, deuxième ville de la Tunisie, en termes d’habitants. Et c’est incontestablement sa capitale économique, connue pour son dynamisme. Ce sont donc là deux évidences. Mais ce qui l’est moins, c’est que certains, à commencer par les opérateurs économiques, ne voient pas cette évidence.

Heureusement que ce n’est pas tout le monde. C’est le cas d’Alpha Hyundai Motor, distributeur officiel de la firme automobile sud-coréenne Hyundai en Tunisie pour les véhicules particuliers, qui veut faire de Sfax le symbole de son rayonnement et de son développement économique sur le marché tunisien.

En effet, Moncef Klibi et son équipe ont voulu montrer que Sfax a son poids économique en Tunisie, en y ouvrant la plus grande agence Hyundai de Tunisie, et ce le vendredi 20 octobre 2017. Mieux, par la même occasion, a été lancé l’intégral du concept GDSI (Global Dealership Sace Identity), mais aussi la présentation de la nouvelle Hyundai Elantra.

Comme vous pouvez l’imaginer, de nombreux décideurs politiques et économiques de la région, en particulier le gouverneur de Sfax, et le président de l’URICA à Sfax, sans oublier Faouzi Ben Hmida et Hichem Loukil (gérants de Sud Auto Services & promoteurs de l’agence), étaient présents, y compris une trentaine de journalistes dont la plupart ont fait le déplacement depuis Tunis.

Hyundai s’installe dans la capitale du sud

Sur une surface totale de 3.000 m², l’agence, sur 1.800 m² bâtis, englobe un showroom de véhicules (présentant l’ensemble de la gamme Hyundai disponible sur le marché local) ainsi qu’un étage dédié à l’administration. Le service après-vente est constitué d’un magasin de pièces de rechange et d’un vaste atelier de réparation mécanique.

Alpha Hyundai Motor et son partenaire la Société Sud Auto Services n’ont épargné aucun effort pour installer la plus grande agence Hyundai en Tunisie à Sfax. Comme nous l’expliquera Skander Baccouri, marketing manager d’Alpha Hyundai Motor, cette installation reflète l’importance de cette ville dans la stratégie Hyundai sur le marché national. D’ailleurs, le management d’Alpha Hyundai Motor Tunisie compte faire de cette nouvelle agence Hyundai à Sfax «un hub développant le réseau du constructeur sud-coréen sur l’ensemble du sud tunisien».

C’est donc pour concrétiser cette ambition que, pour la première fois en Tunisie, Alpha Hyundai Motor équipe en intégralité une agence conformément au concept GDSI (Global Dealership Sace Identity) en termes de design et d’aménagement d’espace inspirés de la nature. Et si un responsable de la marque sud-coréenne faisait le déplacement à Sfax, il ne serait sans doute pas déçu.

Ainsi, dès 2018, le concept GDSI réunira 6.000 concessions et succursales de la marque à travers le monde entier.

La nouvelle Hyundai Elantra : Berline de la 6ème génération

A l’occasion de cet événement majeur de l’année 2017 pour le concessionnaire tunisien, Alpha Hyundai Motor a décidé de lancer la 6ème génération de la Hyundai Elantra, soit le modèle best-seller de la marque en Amérique du Nord et au Moyen-Orient. Et c’est justement Sfax qui a été choisie pour ce lancement. Tout un symbole! En effet, Hyundai Elantra, dans sa 6ème génération, est une berline compacte qui rassemble à la fois un style dynamique, des matériaux de haute qualité et des performances accrues.

L’Elantra, qui est disponible dans toutes les agences d’Alpha Hyundai Motor Tunisie à partir de ce lundi 23 courant, est proposée sur le marché tunisien au prix de 64.950 DT TTC.

Il faut dire que le management d’Alpha Hyundai Motor Tunisie a pris une forte dose d’audace en lançant cette berline dans un contexte économique difficile pour notre pays. Mais c’est cela qui caractérise les visionnaires, les vrais investisseurs: ils ont de l’ambition et se donnent les moyens de la réaliser.

Hyundai Motor Company, en bref

Fondée en 1967, Hyundai Motor Company s’est engagée à devenir un partenaire de vie pour les automobiles et au-delà. La société est à la tête du groupe Hyundai Motor, une structure d’affaires innovante capable de mettre en action des ressources allant du fer en fusion jusqu’aux voitures finies. Hyundai Motor dispose de huit bases de fabrication et de sept centres techniques et de conception dans le monde entier, et en 2015, elle a vendu 4,96 millions de véhicules dans le monde. Avec plus de 110 000 employés à travers le monde, Hyundai Motor continue d’améliorer sa gamme de produits par des modèles localisés et s’efforce de renforcer son leadership en matière de technologies propres.

Alpha Hyundai Motor en bref

La société Alpha Hyundai Motor a maintenu en 2016 sa vitesse de croisière en Tunisie avec plus de 3500 véhicules vendus. Pour 2017, elle vise encore de la croissance aussi bien par le biais d’un élargissement de sa gamme à travers de futurs modèles très huppés et à la pointe de la technologie, que par le développement de son réseau.