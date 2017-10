UIB : Un PNB en progression de 13,1%

La banque ” UIB ” a affiché, au 30 septembre 2017, une bonne performance avec un encours de dépôts de 3 939,3 millions de dinars(MD). L’encours net des crédits à la clientèle affiche, également, une augmentation, au 30 septembre 2017, de 13,7% correspondant à un additionnel de 534,9 MD, pour atteindre un encours de 4,446 milliards de dinars contre 3,911 milliards.

L’encours des emprunts et ressources spéciales atteint 390,4 MTND au 30 Septembre 2017 vs 285,4 MTND à fin Septembre 2016. L’additionnel de 105 MTND est expliqué par, (1) l’émission d’un emprunt obligataire subordonné d’un montant de 75 MTND clôturé en février 2017 (2) la contraction d’un emprunt auprès de La BERD de 40 MEUR débloqué à hauteur de 50% (montant en CV de 58 MTND) en date du 30 septembre 2017 (3) des remboursements d’emprunts obligataires et l’amortissement de la dernière échéance de l’emprunt en dollar auprès de la Société Générale totalisant 31,4 MTND (4) la baisse de 0,4 MTND des ressources spéciales et enfin (5) l’augmentation de l’encours des dettes rattachées de 3,8 MTND.

Les produits d’exploitation bancaire, présentés nets des agios réservés, affichent une progression de +18,8% pour atteindre 327,2 MTND au 30 septembre 2017 vs 275,4 MTND à fin septembre 2016.

La marge d’intérêt a atteint 114,5 MTND au 30 septembre 2017 vs 104,2 MTND à fin septembre 2016 soit une progression de + 9,9%.

La marge sur les commissions enregistre une progression de +5,5% pour atteindre 62,3 MTND au 30 septembre 2017 vs 59,1 MTND à fin septembre 2016. La progression de la marge sur les commissions est de +17,2% compte non tenu de la contribution au Fonds de Garantie des Dépôts prévue par le décret gouvernemental numéro 2017-268 du 1er février 2017.

Les revenus du portefeuille-titres commercial et d’investissement enregistrent une progression de 55,8% pour atteindre 29,1 MTND au 30 septembre 2017 vs 18,7 MTND à fin septembre 2016.

Le Produit Net Bancaire progresse de +13,1% pour atteindre 205,9 MTND au 30 septembre 2017 vs 182 MTND à fin septembre 2016. La progression du Produit Net Bancaire est de +17% compte non tenu de la contribution au Fonds de Garantie des Dépôts prévue par le décret gouvernemental numéro 2017-268 du 1er février 2017.