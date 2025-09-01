Après 18 ans à la tête de de l’Union Internationale de Banques (UIB), Kamel Néji vient de présenter sa démission. de l’ensemble de ses fonctions et mandats au sein du Groupe UIB.

Réuni, le jeudi 28 août, à Tunis, Le Conseil d’Administration de l’UIB a pris acte de cette décision. Cette dernière prendra effet le 31 décembre 2025, afin de permettre la mise en place d’un plan de succession.

En principe le mandat de Kamel Neji devait finir au mois de novembre 2022. Il a été prolongé sur initiative des actionnaires de l’UIB suite à l’ouverture, à l’époque, d’une réflexion stratégique sur la participation de Société Générale au capital de l’UIB.

Aux termes de cette réflexion, le Groupe Société Générale a décidé de ne pas se retirer de la Tunisie, et partant, de ne pas céder sa participation de 52,34% dans le capital de l’Union internationale de banques (UIB). Kamel Neji a apparemment joué un grand rôle dans la prise de cette décision.

Le départ de la Société générale, 3ème banque de France et 17ème banque mondiale, reste toutefois possible dans la mesure où le groupe français sera « attentif aux évolutions du marché et à l’écoute de toute opportunité pouvant s’aligner avec ses objectifs stratégiques et l’intérêt de l’UIB et de ses diverses parties prenantes».

Officiellement, la stratégie future de Société Générale en Tunisie consistera « à concentrer ses efforts sur le renforcement du positionnement de l’UIB, sa transformation et sa croissance au service de l’économie tunisienne, avec le soutien de ses co-actionnaires ».

ABS