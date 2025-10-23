L’Union Internationale de Banques (UIB) a publié ses indicateurs d’activité relatifs au troisième trimestre 2025. La banque affiche une hausse significative de ses dépôts, une stabilité des crédits et un Produit Net Bancaire (PNB) en légère baisse, impacté par un changement réglementaire.

Dépôts en forte progression

À fin septembre 2025, l’encours des dépôts de la clientèle s’établit à 7 133,1 millions de dinars, contre 6 635,9 millions de dinars un an plus tôt, soit une hausse de 7,5 % (+497,2 millions de dinars). Cette croissance provient à la fois de la progression des dépôts à vue (+129,2 MD), des dépôts d’épargne (+170,4 MD), des dépôts à terme et certificats de dépôt (+183,6 MD) et des autres dépôts et avoirs (+14 MD).

Crédits stables, ressources longues en baisse

L’encours net des crédits à la clientèle reste quasi stable à 6 283,8 millions de dinars, contre 6 287 millions de dinars à fin septembre 2024. En revanche, les emprunts et ressources spéciales diminuent à 115 millions de dinars, contre 147,8 millions de dinars un an auparavant, traduisant un recentrage sur des sources de financement plus courtes.

PNB en repli sous l’effet réglementaire

Les produits d’exploitation bancaire atteignent 685,3 millions de dinars, en quasi-stabilité (+0,2 %). La marge d’intérêt recule de 8,8 %, à 214,3 millions de dinars, mais hors impact de la loi 2024-41 modifiant le code de commerce (impact estimé à 19 MD), la baisse réelle est limitée à 0,8 %.

La marge sur les commissions progresse de 2,5 % à 114,4 millions de dinars, tandis que les revenus du portefeuille-titres augmentent de 12,5 % à 59,7 millions de dinars.

Le Produit Net Bancaire s’établit à 388,4 millions de dinars, contre 399,8 millions de dinars un an plus tôt, soit un recul de 2,8 %. Hors effet réglementaire, le PNB aurait enregistré une hausse de 1,9 %.

Charges en hausse et résultat brut en baisse

Les frais de personnel augmentent de 7,6 %, à 156,9 millions de dinars, tandis que les charges opératoires progressent de 7,7 %, atteignant 215 millions de dinars.

Le résultat brut d’exploitation ressort à 173,7 millions de dinars, en baisse de 13,5% sur un an. Ajusté de l’impact de la loi 2024-41, le recul est ramené à 4%.

Le coefficient d’exploitation s’élève à 55,4 %, contre 49,9 % en 2024. Retraité de l’effet de la loi, il s’établit à 52,7 %, reflétant une hausse des charges dans un contexte d’activité stable.

Site web : UIB