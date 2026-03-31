Le Conseil d’Administration de l’Union Internationale de Banques (UIB), réuni le 6 février 2026, a officialisé la nomination de Pierre Le Run au poste de Directeur Général. Il prendra ses fonctions le 1er avril 2026, succédant à Philippe Dubois.

Un pur produit du Groupe Société Générale

Ancien élève de l’EDHEC Business School, Pierre Le Run affiche une trajectoire d’expert au sein de la galaxie Société Générale. Après des débuts chez KPMG Audit, il intègre l’Inspection Générale du groupe en 1997. Son parcours international l’a mené à occuper des postes de direction stratégique en France et en Égypte (NSGB), avant de diriger le développement international chez SOGECAP en 2019.

Une transition sous le signe de la continuité

Cette nomination marque une étape naturelle pour l’UIB : Pierre Le Run occupait déjà le poste de Directeur de la Stratégie de la banque depuis octobre 2025. Sa connaissance intime des dossiers tunisiens lui permettra de piloter sans transition la feuille de route de l’institution. Quant à Philippe Dubois, il est appelé à de nouvelles fonctions stratégiques au sein du Groupe Société Générale.