Jumia, un nouvel acteur dans l’économie tunisienne

Le gouvernement tunisien a lancé cette année les travaux de son projet stratégique “Tunisie numérique 2020” afin de développer le secteur de l’économie numérique, d’élever le niveau de compétence et d’innovation dans l’économie tunisienne et offrir des débouchés aux diplômés de l’université. En fait, le numérique n’est pas une fin en soi mais plutôt un outil susceptible de faciliter la tâche dans tous les secteurs de l’activité économique.

Dans ce contexte, le site de vente en ligne www.jumia.com.tn s’impose de plus en plus comme un acteur incontournable dans l’économie de la Tunisie post-révolution. Dans un pays où le taux de pénétration à l’internet dépasse les 56% dont 5,6 millions accèdent via téléphones mobiles, Jumia Tunisie dispose d’un million de visites mensuelles et soutient plus de 300 vendeurs en proposant plus de 12 000 produits.

Jumia Tunisie participe aujourd’hui pleinement à l’économie tunisienne en assurant plus de 13.000 commandes par mois, avec une équipe de 45 personnes ayant une moyenne d’âge de 26 ans. Ces emplois répondent à des profils divers, des plus qualifiés -diplômés d’un master- jusqu’aux emplois les moins qualifiés mais indispensables. En plus, Jumia a contribué à la création de 150 emplois indirectes chez ses partenaires: livreurs, gestionnaires de commandes, designers, couturiers….

Quant à Jumia House, premier site d’annonces immobilières en Tunisie, assiste plus de 100 agents immobiliers et promoteurs afin de faciliter l’accès des tunisiens aux biens immobiliers.

A propos de Jumia

Jumia, première licorne africaine, ayant commencé ses activités en 2012, est actuellement présente dans 15 pays africains, dont la Tunisie il y a à peine un an. Ce site cherche les meilleurs prix pour le consommateur et permet le paiement cash en toute sécurité à livraison sur l’ensemble du territoire Tunisien. Jumia constitue une partenaire de confiance entre un vendeur et l’acheteur, permettant même de retourner son achat dans les 7 jours suivant l’achat.

A la fin du mois de septembre, Jumia a fait évoluer sa plateforme vers une interface plus moderne facilitant la navigation et le shopping en ligne, tout en apportant plus de services à ses vendeurs dans la gestion des commandes et du stock.