Tunisie-Exportations : Un déficit de la balance alimentaire de 1,107 milliard de dinars

Le déficit de la balance alimentaire s’est élevé à plus de 1,107 milliard de dinars durant les neuf premiers mois de l’année 2017 (contre 758,5 MDT durant la même période de 2016), ce qui représente 10% du déficit de la balance commerciale, selon les dernières données publiées par le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

De même, le taux de couverture de la balance commerciale alimentaire a baissé à 66,8%, à fin septembre 2017, contre 72,1% au cours de la même période de 2016. Cette baisse résulte d’une importante hausse de la valeur des importations de 22,7%, notamment celles des produits de base ayant atteint 74% de la structure des importations, contre 67% en 2016, alors qu’une hausse moins importante des exportations (13,7%) a été enregistrée.

Hausse de 13,7% des exportations des produits alimentaires

Les exportations des produits alimentaires ont enregistré, durant les premiers neuf mois de l’année 2017, une évolution de 13,7% par rapport à la même période de 2016, s’établissant à 2,233 milliards de dinars.

Cette évolution s’explique par la hausse, de 13%, des recettes des dattes dont la valeur des ventes a atteint 393 MDT, en raison de l’amélioration du niveau des prix de 26% et la diversification des marchés (plus de 70 destinations mondiales).

Notons à ce titre l’évolution enregistrée par les parts des marchés asiatique et de l’Europe de l’Est, respectivement de 7% et 19%.

De plus, la valeur des exportations des produits de la mer ont augmenté de 43%, 5% pour les pâtes alimentaires, et 12% pour les légumes frais, grâce à l’amélioration des prix des tomates irriguées par les eaux géothermiques, et d’autres légumes.

Les recettes des exportations de l’huile d’olive ont enregistré une légère amélioration de 1% pour s’établir à 605 MDT, en raison de l’amélioration de 26% des prix à l’échelle mondiale, et ce en dépit de la régression des quantités exportées de 20% (65 mille tonnes contre 80 mille tonnes) par rapport à la même période de 2016.

Les recettes de l’exportation des fruits d’été ont évolué de 33%, par rapport à la saison écoulée, se situant à 52,2 MDT.

Certains produits alimentaires ont, toutefois, enregistré un repli de la valeur de leur exportation, à l’instar des agrumes (-17%) et les conserves de poissons (-27%), malgré l’amélioration de leur production locale.

Il y a lieu de signaler que la valeur des exportations alimentaires a représenté, durant les 9 premiers mois de 2017, 9,1% du total des exportations, contre 9,4% pendant la même période de 2016.

Des importations alimentaires de 3,341 milliards de dinars

Les importations de produits alimentaires ont atteint 3,341 milliards de dinars, à fin septembre 2017, enregistrant une augmentation de 22,7% en comparaison avec la même période de 2016.

Cette hausse est due à l’accélération du rythme d’importation de la plupart des produits de base et à l’évolution de leurs prix au niveau mondial, face à la dépréciation continue du dinar vis-à-vis des principales devises étrangères.

Cette tendance haussière a essentiellement concerné les importations du sucre (+107%), des huiles végétales (+98%), du thé et café (+109%), du lait et dérivés (+53%), et à moindre degré, celles du blé tendre (+18%) et du maïs (+24%).

Une évolution a aussi été enregistrée au niveau du rythme d’importations d’autres produits alimentaires, classés comme étant non-essentiels, dont les bananes (+36%) et les préparations alimentaires (+15%).

En revanche, la valeur des importations de certains produits alimentaires a diminué, durant cette période, à l’instar de la pomme de terre (-46%), l’orge (-11%) et le blé dur (-16%), en raison de la régression des quantités importées et l’amélioration de la production locale.

Il est à noter que la valeur des importations alimentaires a représenté 9,3% du total des importations au cours des neuf premiers mois de 2017, contre 9% pendant la même période de 2016.