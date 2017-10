Gilles De Kerchove : Dans sa lutte contre le terrorisme, la Tunisie a reçu d’importants fonds de la part de l’Union européenne

“L’union européenne est plus que jamais déterminée à aider la Tunisie dans sa politique de prévention et de lutte contre le terrorisme”. C’est ce qu’a déclaré, mardi 17 octobre, le coordinateur de l’Union européenne (UR) pour la lutte contre le terrorisme, Gilles De Kerchove, lors d’un point de presse tenu au siège de la délégation de l’UE en Tunisie au terme de sa visite officielle en Tunisie.

Il affirmé que l’Union européenne a mobilisé des fonds conséquents afin d’aider les différents ministères dans l’élaboration de leurs politiques et leur mise en œuvre.

De Kerchove souligne l’élaboration d’un projet “majeur avec le ministère de l’Intérieur de réforme de la sécurité d’un montant de 23 millions d’euros, pour à la fois améliorer les équipements, l’infrastructure, la gestion intégrée des frontières extérieures, mais aussi pour pousser à l’amélioration d’une déontologie de la police”.

D’autre part, l’UE opte également à améliorer le cadre juridique pour l’exercice des renseignements.

Par ailleurs, De Kerchove évoque le partenariat entre l’UE et la Tunisie dans le domaine de la justice (le Projet d’Appui à la Réforme de la Justice, PARJ). “Ce projet passe à sa troisième phase avec la mobilisation de 100 millions d’euros”, a-t-il affirmé, indiquant qu’il a pour but d’aider la justice tunisienne à lutter contre la radicalisation dans les prisons et à trouver des alternatives à l’emprisonnement pour lutter contre la surpopulation carcérale.

“Nous avons également des programmes dans le domaine de la communication et nous avons organisé des rencontres entre le réseau européen de prévention de la radicalisation et la plateforme tunisienne de prévention de la radicalisation”, a indiqué de Kerchove, rappelant que l’UE veut également aider la commission nationale de lutte contre le terrorisme dans la déclinaison des différents plans d’actions en application de la stratégie antiterroriste.

Selon de Kerchove, l’UE cherche, en outre, à aider la Tunisie dans le domaine de la protection des données en vue d’intensifier l’échange des informations entre les opérationnels dans le domaine de lutte contre le terrorisme des deux cotés de la méditerranée.

“Nous nous réjouissons des progrès très significatifs qui ont été accomplis en Tunisie dans le la lutte contre le terrorisme et des réformes entretenus dans des secteurs importants comme la sécurité et la justice malgré son environnement régional difficile marqué essentiellement pas sa proximité de la Libye”, a expliqué De Kerchove.

“L’union européenne a des relations très privilégiées avec la Tunisie”, a ajouté De Kerchove expliquant la Tunisie ainsi que l’UE sont confrontés aux mêmes défis de la radicalisation et du phénomène des combattants revenant de l’étranger.

Gilles De Kerchove s’est entretenu, durant cette journée, avec le président de l’Instance nationale de lutte contre le terrorisme ainsi qu’avec les ministres de l’Intérieur, de la Justice et de la Défense. Il a également rencontré l’ambassadeur du Canada en Tunisie dans le cadre d’un atelier consacré à la déradicalisation et la prévention contre le terrorisme.