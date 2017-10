Le tourisme religieux, un créneau à fort potentiel, selon les voyagistes

“La promotion du tourisme religieux en Tunisie peut se faire à travers la valorisation optimale des sites et monuments religieux dans le pays et à travers une étroite coopération entres les départements ministériels du Tourisme, des Affaires Religieuses et de la Culture”, a indiqué, lundi 16 octobre, le président de la Fédération tunisienne des agences de voyages (FTAV), Mahamed Ali Toumi.

Dans une déclaration à la presse, lors de l’inauguration d’une exposition organisée à l’occasion du 19ème forum du tourisme religieux (les 16 et 17 octobre 2017 à la Banlieue nord de Tunis), Toumi a souligné que le tourisme religieux n’est pas seulement le pèlerinage, ajoutant que sa promotion s’inscrit dans le cadre du programme de diversification de l’offre touristique tunisienne et son adaptation à la clientèle.

Une quarantaine d’entreprises opérant dans le secteur touristique (hôtels, agences de promotion du tourisme, sociétés spécialisées dans le tourisme religieux…), saoudiennes et égyptiennes en particulier, ont pris part à cette manifestation, selon Mona Galla, présidente de la Société arabe internationale des foires et Salons, qui co-organise l’événement avec la société ASFAR pour l’organisation des foires et congrès.

“Le tourisme religieux ne veut pas dire uniquement le petit pèlerinage (La Omra) et le pèlerinage (Al-Hajj)”, a fait remarquer ministre des Affaires Religieuses, Ahmed Adhoum. C’est un créneau à promouvoir en exploitant le potentiel des sites historiques et les monuments regilgieux en Tunisie, a-t-il indiqué.

Pour les agences de voyages tunisiennes qui ont pris part au forum, le pèlerinage (Hajj) reste le produit de tourisme religieux par excellence et le marché le plus juteux. Elles ont appelé, ainsi, à libéraliser ce marché qui reste jusqu’à ce jour totalement monopolisé par l’Etat par le biais de la Société des services nationaux et des résidences (SNR).