Une mission économique autrichienne composée de représentants de 14 entreprises autrichiennes est attendue en Tunisie le 19 octobre 2017, à l’initiative de la Délégation commerciale de l’ambassade d’Autriche “ADVANTAGE AUSTRIA”, a annoncé la délégation dans un communiqué, publié lundi.

Les entreprises autrichiennes participantes opèrent dans divers domaines, notamment dans les profilés en aluminium spécifiques pour l’industrie et automatisation, les fours industriels, les systèmes d’impression et de codage, les machines pour la fabrication de produits en béton, les machines pour l’industrie-agroalimentaire, l’équipement pour le secteur minier, le traitement de déchet et Recyclage de plastique, la constructions d’hôpitaux, le logiciel de vente pour le secteur des télécommunications, les services bancaires et les flacons pour parfums.

Cette visite permettra aux hommes d’affaires autrichiens et leurs homologues tunisiens d’identifier et de valoriser les opportunités d’affaires et d’investissement qu’offrent les deux pays.

Ainsi les importations de l’Autriche en provenance de la Tunisie se sont élevées à 134 millions d’euros pour l’année 2016 avec une baisse de 43% par rapport à 2015. Ceci est dû, principalement, à la baisse de l’exportation tunisienne de produits pétroliers vers l’Autriche.

Les exportations autrichiennes en Tunisie ont atteint 80,5 millions d’euros en 2016, ce qui représente une légère augmentation de 2 % par rapport à l’année 2015.

Les principaux produits autrichiens exportés vers la Tunisie sont : les équipements et machines, les produits électrotechniques, les matières plastiques, le cuir ainsi que les produits pharmaceutiques et chimiques, a ajouté la même source.

En ce qui concerne les exportations de la Tunisie vers l’Autriche, celles-ci comprennent essentiellement le textile, les composants automobiles, l’électrotechnique, les vêtements et chaussures et les produits pétroliers.

Parmi les secteurs en Tunisie pour lesquels l’Autriche pourrait proposer ses technologies : les Machines et les outils pour les industries et la construction, les équipements pour laboratoires et hôpitaux, le domaine ferroviaire (chemins de fer, métro, tramway et téléphérique), l’agriculture, le domaine de l’environnement, comme le traitement des eaux usées, l’industrie du plastique et les énergies renouvelables.

De plus, les secteurs du tourisme et de l’industrie agroalimentaire, en particulier la production BIO, représentent deux autres secteurs prometteurs pour une future coopération entre les deux pays. Un échange de savoir-faire pour l’augmentation de la qualité dans la production et les services, par exemple par la formation professionnelle pourrait apporter ses fruits aussi bien pour la Tunisie que pour l’Autriche.

Créé en 1966 le Bureau Economique d’Autriche à Tunis “ADVANTAGE AUSTRIA” existe depuis 50 ans et a réalisé durant les dernières années plusieurs événements et manifestations économique en Tunisie.