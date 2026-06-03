La 11e journée de Roland-Garros a livré mercredi les deux premières qualifiées des quarts de finale du tableau féminin.

La Polonaise Maja Chwalinska a validé son billet pour les demi-finales en dominant la Russe Anna Kalinskaya, tête de série N.22, en deux sets (7-6, 6-3).

Après une première manche accrochée conclue au tie-break (7/3), Chwalinska a pris l’ascendant dans le second set pour s’imposer en deux manches.

Shnaider renverse la N.1 mondiale

L’autre quart de finale a été marqué par l’élimination de la Bélarusse Aryna Sabalenka, tête de série N.1 du tournoi.

La Russe Diana Shnaider, tête de série N.25, s’est imposée au terme d’un match en trois sets (3-6, 7-5, 6-0).

Menée après la première manche, Shnaider a inversé la dynamique de la rencontre en remportant un deuxième set disputé avant de surclasser son adversaire dans l’ultime manche.

Cette victoire lui permet de rejoindre les demi-finales du deuxième tournoi du Grand Chelem de la saison.