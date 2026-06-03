À quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, les listes officielles des 48 sélections qualifiées révèlent plusieurs tendances marquantes.

L’Angleterre s’impose comme le championnat le plus représenté avec 200 joueurs évoluant dans ses compétitions nationales, principalement en Premier League. Elle devance l’Allemagne (109 joueurs), la France et l’Espagne (86 chacune), l’Italie (71), l’Arabie saoudite (49), les Pays-Bas (46), la Turquie (45), les États-Unis (42), ainsi que le Brésil et le Portugal (36 chacun).

Ronaldo, Messi et Ochoa entrent dans l’histoire

À 41 ans, Cristiano Ronaldo s’apprête à disputer son sixième Mondial avec le Portugal. Il partagera ce record avec Lionel Messi et Guillermo Ochoa.

Messi demeure également le joueur en activité le plus prolifique en Coupe du monde avec 13 buts, devant Kylian Mbappé (12), Harry Kane (8), Neymar (8) et Cristiano Ronaldo (8).

Manchester City, club le plus représenté

Manchester City est le club qui fournit le plus grand nombre d’internationaux avec 19 joueurs convoqués par différentes sélections.

Le club anglais devance le Bayern Munich (18 joueurs), Arsenal FC (16), le Paris Saint-Germain (16) et le FC Barcelone (15).

Les extrêmes de la compétition

Le plus jeune joueur du tournoi sera le Mexicain Gilberto Mora, âgé de 17 ans. Il pourrait devenir l’un des plus jeunes joueurs de l’histoire à participer à une phase finale de Coupe du monde.

À l’opposé, Cristiano Ronaldo figure parmi les doyens de la compétition aux côtés de Luka Modrić, Manuel Neuer, Edin Džeko et Guillermo Ochoa.

Le gardien autrichien Florian Wiegele est le plus grand joueur retenu avec 2,05 m, tandis que le Panaméen César Yanis est le plus petit avec 1,60 m.

Des champions du monde toujours présents

Pas moins de 22 champions du monde participent à cette édition. L’Argentine, championne en titre, conserve notamment 17 joueurs sacrés au Qatar en 2022, dont Lionel Messi, Emiliano Martínez, Lautaro Martínez et Julián Álvarez.