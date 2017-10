Police de l’environnement : Des centaines d’infractions

La Police de l’Environnement s’attaque fermement aux violations des règles d’hygiène et de santé publique. En seulement une semaine, début octobre 2017, les brigades vertes (Police de l’Environnement) ont relevé 431 infractions (amendes de 40 dinars) et 568 infractions pour des amendes de 60 dinars.

70% des infractions concernent la violation des règles d’hygiène et de propreté du milieu, dépôt des ordures en dehors des horaires prévus par la loi et l’absence de conventions avec les communes pour la collecte et le traitement des déchets non ménagers assimilables aux ordures ménagères.

30% des infractions concernent la vente de produits, dont les délais de consommation ont été dépassés et la conservation de produits alimentaires dans de mauvaises conditions.