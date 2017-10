Perturbations sur le portail Web mail de Yahoo! : L’ATI donne des explications

Plusieurs mois après les perturbations ayant touché les comptes mail Yahoo!, l’ATI (Agence Tunisienne d’Internet) a enfin daigné apporté quelques explications.

En effet, jeudi 12 octobre, l’Agence souligne dans un communiqué, à propos de ces perturbations constatées sur le portail Web mail de Yahoo, que :

– Des perturbations similaires ont été détectées par les services de l’ATI depuis plus de 4 mois et les diagnostics avaient montré que ces perturbations provenaient des serveurs Yahoo! et qu’elles ne concernaient pas uniquement la Tunisie mais plusieurs pays. (Pour plus d’infos consulter ce lien : http//:downdetector.com/status/yahoo-mail/).

– Tous les serveurs DNS tunisiens y compris les serveurs de l’ATI sont opérationnels d’une manière continue et sans arrêt. Leur mise à jour se fait automatiquement toutes les 5 minutes (TTL=300 secondes), et ce conformément aux normes internationales et aux bonnes pratiques dans le domaine.

Nonobstant ces explications, deux questions demeurent: l’ATI est-elle encore utile? Si oui, remplit-elle EFFICACEMENT son rôle?