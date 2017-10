Tunisie : La police de l’environnement entre en activité à Kairouan

Après plusieurs gouvernorats, c’est au tour de Kairouan de voir la police de l’environnement entrer en activité, et ce le mercredi 4 octobre 2017. Ainsi, les brigades de la police de l’environnement vont œuvrer, pendant un mois, à la sensibilisation du citoyen et des entreprises en matière de préservation de l’environnement et des risques de violation de la loi de protection de l’environnement.

Ensuite, dès le mois de novembre, ces agents sont habilités, conformément à la loi n° 6 du 30 avril 2016, à relever les contraventions commises par ceux qui jettent les ordures en dehors des lieux qui leurs sont réservés et ceux qui procèdent à l’incinération des ordures. Le contrevenant sera ainsi passible d’une amende allant de 40 à 60 dinars.

En cas de violation des règles spécifiques d’hygiène et de propreté (article 10 de la loi), cette loi prévoit une amende allant de 300 à .dinars. Ces amendes doivent être versées auprès de la recette des finances dans un délai ne dépassant pas les 15 jours.

Les brigades de la police de l’environnement à Kairouan sont composées, dans un premier temps, de 6 agents, en attendant le renforcement de leur nombre, indique le gouverneur de la région, Mounir Hamdi. Trois véhicules ont été mis à la disponibilité de ces agents pour bien remplir leur mission.

Rappelons qu’une application téléchargeable sur smartphone permet aux citoyens d’alerter la police de l’environnement des dépassements constatés.