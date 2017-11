Bourse de Tunis : Assad cherche un partenaire stratégique

Le conseil d’administration lance une revue stratégique pour identifier une alliance stratégique.

Le Conseil d’administration(CA) de la société ASSAD a décidé de lancer une revue stratégique, dans le but d’identifier et de négocier une alliance stratégique, qui privilégie le développement du groupe Assad et la création de valeur pour ses actionnaires.

Le CA a encore précisé que le partenaire cible n’a pas encore été identifié mais que la préférence est pour une alliance stratégique avec un opérateur dans le domaine de la fabrication des batteries eu égard à l’apport technologique et l’ouverture de nouveaux débouchés commerciaux que le nouveau partenaire pourrait apporter à la Société.