Le marché boursier a terminé la semaine sur une note d’optimisme. L’indice de référence a grapillé 0,2 % à 12249 points, dans un volume bien garni de 20,5 MD, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Les échanges ont profité de la réalisation de quatre transactions de bloc, portant sur les titres : TPR (une transaction de bloc pour 8 MD), ONE TECH HOLDING (une transaction de bloc pour 2 MD), TUNISIE LEASING & FACTORING (une transaction de bloc pour 1 MD) et SFBT (une transaction de bloc pour 1 MD).

Le titre SOTUVER a chapeauté le palmarès de la séance. L’action du fleuron national de l’industrie du verre creux s’est envolée de 5,4 % à 13,900 D , dans un volume relativement fourni de 1,4 MD .

Le titre TUNISIE LEASING & FACTORING a figuré parmi les plus grands gagnants de la séance. L’action de la compagnie de leasing n°1 en Tunisie s’est bonifiée de 4,5 % à 32,300 D, dans un flux relativement soutenu de 1,4 MD.

Le titre BH LEASING a essuyé la plus forte correction à la baisse de la séance. L’action du leaseur adossé au groupe BH BANK s’est délestée de –4,3 % à 3,790 D. La valeur a amassé des échanges de près de 200 mille dinars sur la séance.

Le titre ASSAD a figuré parmi les baisses les plus soutenues de la séance. L’action du spécialiste des batteries automobiles a reculé de –3,9 % à 3,220 D, en brassant un flux de 224 mille dinars.

Le titre TPR a particulièrement animé la séance, concentrant 41 % du flux de la cote. Terminant sur une embellie de 4,5 % à 10,760 D, l’action de l’extrudeur a alimenté le marché avec des capitaux de 8,3 MD.