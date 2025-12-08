La Confédération africaine de football (CAF) et le comité d’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc-2025 ont présenté la mascotte officielle du tournoi, qui se déroulera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Baptisé “Assad”, ce personnage emblématique incarne un symbole de fierté et de passion pour le football africain.

Un lion symbole de force et d’unité

Inspiré du lion de l’Atlas, l’un des principaux symboles nationaux du Maroc, Assad représente la force, la fierté et l’authenticité culturelle. Selon la CAF, il s’agit d’un personnage unificateur, destiné à toucher le public au Maroc comme sur l’ensemble du continent africain.

La mascotte a été conçue pour être jeune et sympathique, avec des traits expressifs et une personnalité dynamique reflétant la chaleur, la créativité et la diversité du continent. Sa palette de couleurs et son style visuel s’harmonisent avec l’identité graphique de la CAN Maroc-2025, garantissant une cohérence visuelle pour l’ensemble du tournoi.

Un ambassadeur du football africain

Assad jouera un rôle central dans la création d’un lien émotionnel avec les supporters, en particulier les enfants et les familles, considérés comme un pilier de la culture et de l’avenir du football.

La mascotte participera également à l’animation des stades, des zones de supporters et des événements communautaires. Elle soutiendra les campagnes marketing et promotionnelles internationales, enrichira le contenu numérique et interactif, et contribuera à renforcer l’identité visuelle durable de la CAF.

Une présence durable au-delà du tournoi

Conçu comme ambassadeur durable du football africain, Assad continuera à apparaître dans les programmes de développement des jeunes, le football scolaire et communautaire, ainsi que dans les contenus numériques à venir. Son objectif est d’inspirer la prochaine génération de footballeurs africains et de renforcer le rayonnement culturel du sport sur le continent.

Une étape clé pour la CAN 2025

La présentation de la mascotte constitue une étape importante pour affirmer l’identité du tournoi et renforcer son impact culturel. Avec Assad, la CAN Maroc-2025 entend offrir une expérience mémorable, célébrant l’unité, la fierté et la force du football africain.