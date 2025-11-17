Le marché boursier est reparti, au début de cette semaine, à la hausse (+0,43 %), clôturant la séance à 13108 points, et ce, après avoir marqué un répit vendredi dernier.

Les volumes ont été modestes sur la séance, malgré la réalisation d’une transaction de bloc sur le titre BT, portant sur une enveloppe de 1,9 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre TUNINVEST continue son trend haussier (+4,5 % à 34,490 D), chapeautant le palmarès de la séance. Les volumes transigés sur la société d’investissement ont été relativement maigres, s’établissant à 164 mille dinars.

Le titre ASSAD a affiché un parcours boursier favorable sur la séance. L’action du spécialiste des batteries automobiles a inscrit une avancée de 4,4 % à 2,630 D. La valeur a drainé un faible flux de 207 mille dinars sur la séance.

Le titre SIAME s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. L’action du spécialiste des appareillages électriques a dévissé de 4,8 % à 2,6 D, dans des échanges anémiques de 5 mille dinars.

Le titre BNA ASSURANCES a, également, été mal orienté sur la séance. L’action du bras assurantiel du groupe BNA s’est pliée de 3,3 % à 2,9 D. La valeur a été transigée à hauteur de 51 mille dinars seulement sur la séance.

BT a été la valeur vedette de la séance. L’action de la banque a progressé de 3,8 % à 6,850 D sur la séance, en alimentant le marché avec des capitaux de 2,3 MD.