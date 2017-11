La Wallonie veut concrétiser l’accord conclu avec la Tunisie en 2015

Les possibilités offertes à la consolidation des relations entre le parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Tunisie ont été au centre de l’entretien du président de l’assemblée des représentants du peuple (ARP), Mohamed Ennaceur, jeudi 4 mai à Bruxelles, avec le président du Parlement wallon, André Antoine.

Mohamed Ennaceur à déclaré, à l’issue de cet entretien qui intervient au terme de la semaine parlementaire tunisienne à Bruxelles, avoir évoqué au cours de l’entrevue les moyens de simplifier l’inscription des jeunes tunisiens dans les universités belges francophones et les institutions de formation étant donné que la gestion des universités et des affaires des jeunes en Belgique revient au parlement wallon.

Les deux parties ont également discuté de la possibilité d’organiser des workshops et autres rencontres entre députés des parlements francophones et députés tunisiens afin d’approfondir le débat et échanger les vues sur deux thématiques fondamentales, à savoir “la décentralisation et la gouvernance locale” et “l’autonomie financière et administrative de l’ARP”.

De son côté, André Antoine a réaffirmé la disposition de la région wallonne à soutenir la Tunisie et son peuple, soulignant la nécessité de mettre en œuvre l’accord de coopération conclu entre la Tunisie et la Wallonie en 2015, à travers l’organisation de rencontres et de conférences entre les parlementaires francophones et parlementaires tunisiens.

“Le parlement wallon mettra son expérience en matière d’action parlementaire à la disposition du parlement tunisien, s’agissant notamment des questions inhérentes à la décentralisation et à l’autonomie financière et administrative du parlement, en partenariat avec le programme nations unies pour le développement”, a-t-il soutenu.