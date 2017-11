Borge Brende : “Le Fonds souverain norvÃ©gien voudrait accroÃ®tre ses investissements en Tunisie”

Le ministre norvégien des Affaires étrangères, Borge Brende, a souligné mercredi la disposition du Fonds souverain de la Norvège, le plus gros au monde, à multiplier ses investissements en Tunisie.

“Le Fonds souverain de la Norvège est prêt à accroître ses investissements en Tunisie”, a déclaré le chef de la diplomatie norvégienne à l’issue de son entrevue avec le président de la République, Béji Caïd Essebsi.

Actuellement en visite de deux jours en Tunisie à la tête d’une délégation d’hommes d’affaires norvégiens, Brende a réaffirmé la volonté de son pays de renforcer les relations de coopération et de partenariat avec la Tunisie particulièrement en matière d’emploi des jeunes, de formation professionnelle et du renforcement du rôle de la femme.

“Cette visite ne manquera pas de contribuer à identifier les opportunités de coopération disponibles”, a-t-il dit selon un communiqué de la présidence de la République.

“La réouverture de l’ambassade de Norvège à Tunis ne peut que réaffirmer la volonté des autorités norvégiennes d’insuffler un nouvel plan à la coopération entre les deux pays”, a-t-il assuré.

Au cours de cette rencontre, le chef de l’Etat a tenu à saluer la décision de la Norvège de rouvrir son ambassade à Tunis et son aspiration à augmenter le rythme de la coopération et d’échange de visites entre les hauts responsables dans les deux pays.

“L’intérêt que porte un pays démocratique tel que la Norvège à l’expérience de transition démocratique en Tunisie ne peut que contribuer à renforcer cette expérience naissante “, a-t-il souligné.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la volonté des deux pays de renforcer les relations bilatérales et d’identifier des opportunités de partenariat entre les deux parties dans plusieurs domaines notamment les énergies renouvelables, l’industrie du pétrole et du gaz et l’agroalimentaire.