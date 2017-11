Mohamed Trabelsi : L’indispensable unité nationale pour surmonter les défis

“La Tunisie fait face à des défis économiques, sociaux, politiques et sécuritaires qui nécessitent un élargissement du cercle du dialogue et de concertation pour consolider l’unité nationale et surmonter les difficultés rencontrées sur différents plans économique, financier et social et préserver le pays des dangers du terrorisme, selon Mohamed Trabelsi, ministre des Affaires sociales.

Trabelsi a précisé, à la cérémonie organisée à l’occasion de la fête du travail au palais des congrès à Tunis, en présence du président de la République, Béji Caïd Essebsi, le président du Parlement, Mohamed Ennaceur, et le chef du gouvernement, Youssef Chahed, ainsi que des présidents des organisations nationales des travailleurs, que l’étape actuelle nécessite la réalisation des réformes avec un large consensus national afin d’ancrer les principes mentionnés dans le document de Carthage.

Il a, à ce propos, mis en relief les efforts déployés par les différents partenaires sociaux afin d’examiner les solutions pour introduire des réformes dans les systèmes de sécurité sociale et mettre en place des procédures pour surmonter la crise financière marquant le système de la retraite dans les secteurs public et privé. Ces efforts seront couronnés par un projet de réforme global qui sera soumis au gouvernement et à l’ARP au cours de cet été, a-t-il précisé.

Le ministre des Affaires Sociales a par la même occasion signalé le développement du système législatif afin de consolider les mécanismes d’appui aux entreprises en difficultés, les aider à poursuivre leurs activités et préserver les postes d’emploi avec notamment la publication de la nouvelle loi d’investissement et la loi relative aux contrats de partenariat entre les secteurs public et prive (PPP).

Le contrat social, a-t-il encore fait remarquer, enracine l’engagement des trois parties de production pour créer des relations professionnelles développées se basant sur un dialogue social tripartite global relatif à des questions sociales et de développement.

Trabelsi a souligné, par la même occasion, le rôle joué par les organisations des travailleurs pour promouvoir les relations professionnelles, consolider la stabilité sociale et renforcer le processus de développement.