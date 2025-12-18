Le ministre des affaires sociales, Issam Lahmar, a appelé, ce jeudi, les pays arabes à mettre en place des programmes communs et à unifier leurs politiques et leurs efforts afin de parvenir à un développement inclusif plaçant l’être humain au cœur de ses priorités, avec pour objectif la réalisation de la justice sociale et la garantie d’une vie décente à l’ensemble des sociétés arabes, en particulier aux catégories vulnérables et marginalisées.

S’exprimant lors des travaux de la 45è session du Conseil des ministres arabes des affaires sociales, organisée par le Secrétariat général de la Ligue des États arabes en Jordanie du 15 au 18 décembre en cours, Issam Lahmar a souligné que la Déclaration de Doha pour le développement social, constituera une véritable feuille de route pour l’ensemble des pays arabes en vue d’adopter de nouvelles approches plus efficaces, à même de répondre aux aspirations des peuples arabes face aux mutations économiques, sociales et climatiques actuelles, selon un communiqué du ministère des affaires sociales.

Dans son intervention, Lahmar a présenté l’approche renouvelée de la Tunisie en matière de développement, consacrée par la Constitution et basée sur le renforcement du rôle social de l’État, la garantie de l’égalité des chances entre les catégories sociales et les régions, ainsi qu’une répartition juste et équitable des richesses, tout en consolidant les valeurs de la démocratie sociale et de l’État de droit.

Lahmar a affirmé que la Tunisie mise sur le capital humain pour garantir le développement global, à travers l’investissement dans le développement des capacités humaines et l’amélioration des conditions de vie par la garantie d’un revenu décent.

Dans ce cadre, Issam Lahmar a passé en revue plusieurs mesures sociales adoptées par la Tunisie, notamment le renforcement du système de protection sociale selon une approche globale fondée sur les droits, visant à réduire la pauvreté multidimensionnelle et à promouvoir l’insertion économique des catégories vulnérables à travers le financement de projets individuels ou collectifs, favorisant ainsi leur autonomie.

Par ailleurs, le ministre des affaires sociales s’est félicité de l’inscription d’un point permanent à l’ordre du jour du Conseil consacré à la situation sociale en Palestine, afin de mettre en lumière les conditions humanitaires catastrophiques subies par le peuple palestinien en raison de la guerre d’extermination menée par l’occupation, en violation flagrante du droit international humanitaire et des droits humains fondamentaux.

Il a, dans ce contexte, appelé à redoubler les efforts arabes pour soutenir le peuple palestinien et garantir son droit naturel et humain à une vie digne.