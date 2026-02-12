Le ministère des Affaires sociales a entamé les préparatifs de la création d’un centre régional socio-éducatif de prise en charge des enfants atteints de troubles du spectre autistique.

Selon un document publié jeudi sur le site web de l’Assemblée des représentants du peuple, le ministère des Affaires sociales annonce l’acquisition d’un bien immobilier de cinq étages situé dans la délégation de Rejiche (gouvernorat de Mahdia). Le département se penche actuellement sur la finalisation des plans d’aménagement afin de lancer les procédures nécessaires pour le démarrage de la réalisation d’un centre régional d’accueil des enfants atteints de troubles du spectre autistique.

Le ministère a mis en place un plan d’action visant à réaffecter un certain nombre de biens immobiliers dans le cadre de la création d’un réseau de centres éducatifs spécialisés dans la prise en charge des personnes atteintes de troubles du spectre autistique, englobant notamment le complexe socio-éducatif pour enfants avec troubles du spectre autistique à Sidi Hussein.

Il convient de noter que le nombre d’enfants atteints de troubles du spectre autistique en Tunisie s’élève à environ 200 000, selon les estimations du ministère de la Santé, qui souligne l’importance du diagnostic précoce, de l’intégration scolaire, du soutien et de la prise en charge familiale et communautaire des personnes atteintes de troubles du spectre autistique.

En avril 2023, la Tunisie a lancé un programme d’intégration des enfants atteints de troubles du spectre autistique dans les établissements d’éducation préscolaire des secteurs public et privé, en prenant en charge le coût de leur éducation préscolaire.