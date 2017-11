Youssef Chahed à Tataouine, et déjà une première décision administrative

En visite à Tataouine, jeudi 27 avril, le chef du gouvernement, Youssef Chahed, accorde à la localité de Beni Mehira le statut de “délégation”, alors qu’elle relevait jusque-là de la délégation de Smar.

Aux habitants de Beni Mehira, Youssef Chahed a réaffirmé “la détermination du gouvernement d’union nationale à œuvrer en vue de leur apporter davantage de soutien et de sollicitude vu les conditions de développement difficiles” dans la région.

A noter que cette visite du chef du gouvernement dans la région coïncide avec la grève générale, décidée par la coordination des jeunes protestataires. Ces derniers réclament leur droit à l’emploi et au développement et appellent le gouvernement à un engagement réel pour l’amélioration du niveau de vie dans la région.

Le chef du gouvernement est accompagné de nombre de ministres et de secrétaires d’Etat, dont le ministre du Commerce et de l’Industrie, Ziad Laadhari, le ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Imed Hammami, la ministre des Energies, des Mines et des Energies renouvelables, Hela Cheikhrouhou et le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi.