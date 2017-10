Roaming Passeport by Ooredoo, comment voyager serein Ã  l’Ã©tranger

C’est incontestable, l’Internet est devenu un outil indispensable aussi bien sur le plan professionnel que sur les plans social et privé. Pionnier de l’intégration du roaming dans ses offres, Ooredoo révolutionne l’usage du mobile en itinérance et lance son forfait “Roaming Passeport“ qui permet de rester connecté même à l’étranger.

Roaming Passeport : Une autre définition du roaming

Oubliez vos vieux réflexes consistant à déconnecter systématiquement votre Internet mobile dès que vous quittez le territoire tunisien. Ooredoo vous propose aujourd’hui deux forfaits Roaming qui vous permettent de surfer, d’appeler ou d’échanger des SMS durant vos déplacements à l’étranger.

Au total, plus de 26 destinations profiteront de cette formule choc, à savoir la France, l’Italie, l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, la Grèce, la Hongrie, l’Ireland, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la République Tchèque, la Turquie, le Royaume-Uni, l’Algérie, l’Afrique du Sud, le Congo, l’Egypte, le Ghana, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et les Etats-Unis d’Amérique.

Deux forfaits au choix : 100 ou 50dt

Choisissez votre forfait en fonction de vos besoins et de la durée de votre déplacement à l’étranger.

Passeport 1 : pour 100 dt, profitez pendant 30 jours de 60 min d’appels, de 60 SMS et de 1Go Internet mobile.

Passeport 2 vous propose un pack de 20 min d’appels, de 20 SMS et 500 Mo valables 10 jours pour seulement 50 dt.

Une fois le forfait épuisé, le client Ooredoo sera automatiquement notifié et il pourra, même à l’étranger, acheter un autre forfait à travers la commande *147#.

Plus de factures faramineuses et plus de mauvaises surprises! Gardez le contrôle tout en profitant d’une tarification 300 fois moins chère.