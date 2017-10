Tunisie Telecom : Lancement officiel de la saison 5 «Andi Fekra»

C’est parti pour la 5ème saison “Andi Fekra“, émission de radio réalités parrainée par Tunisie Telecom et Radio Express Fm. La plateforme web www.andifekra.tn de l’émission vient d’être ouverte pour les inscriptions des candidates et candidats.

En effet, les participants désirant formaliser leurs idées de projet peuvent s’inscrire sur ce site web dédié à l’événement, à partir de ce jeudi 13 avril jusqu’au 22 mai 2017.

Les idées envoyées seront par la suite soumises à la sélection des membres du jury composé pour cette saison de Wafa Makhlouf et Mondher Khanfir, Abdelaziz Darghouth et Amine Chouaieb. Une source proche du dossier nous assuré qu’ils ont été choisis sur la base de leur connaissance du domaine de l’entrepreneuriat et ayant donc une grande capacité à évaluer et juger les idées.

A noter que les 20 derniers candidats retenus par le jury vont bénéficier d’une formation continue et d’un programme de coaching pour pouvoir élaborer les business-plans de leurs projets.

Celle ou celle qui remportera la finale empochera la somme de 20.000 dinars offerts bien évidement par Tunisie Telecom pour l’aider à réaliser son projet.

A rappeler enfin que l’émission ANDI FEKRA, lancée depuis 2013 par Tunisie Telecom et Radio Express Fm, vise à encourager les jeunes porteurs de projets à concrétiser leurs idées. Pour l’opérateur national des télécommunications, cette action s’inscrit dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale de l’entreprise.