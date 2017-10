Bourse de Tunis : Assad, AGO 09 mai 2017

Les Actionnaires de L’ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD sont convoqués pour se réunir en Assemblée Générale Ordinaire le mardi 09 mai 2017 à 10 h à l’Institut Arabe des Chefs d’Entreprises « la Maison de l’Entreprise » sis aux Berges du Lac Tunis à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

1. Lecture des rapports du Conseil d’Administration relatif à l’exercice 2016 ;

2. Lecture des rapports des commissaires aux comptes pour le même exercice ;

3. Approbation des états financiers individuels de la société L’ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD arrêtés au 31/12/2016 ;

4. Approbation des opérations et conventions visées aux articles 200 et suivants et 475 du code des sociétés commerciales ;

5. Approbation des états financiers consolidés du Groupe ASSAD arrêtés au 31/12/2016 ;

6. Quitus à donner aux membres du Conseil d’Administration ;

7. Affectation du résultat ;

8. Renouvellement et/ou nomination des membres du Conseil d’Administration ;

9. Fixation du montant des jetons de présence ;

10. Renouvellement de l’autorisation au Conseil d’Administration pour l’achat et la revente des actions de la société en bourse conformément à l’article 19 nouveau de la loi 94-117 ;

11. Questions diverses ;

12. Pouvoirs pour formalités. Tous les documents nécessaires sont mis à la disposition des actionnaires pour consultation au siège social de la société dans le délai légal.