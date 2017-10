Dahua Technology, un mastodonte de solutions de surveillance bien implanté en Tunisie

Par les temps qui courent, avec leur cortège d’insécurité et donc d’inquiétude… en Tunisie et partout dans le monde, l’entreprise chinoise Dahua Technology propose des solutions à même d’en rassurer plus d’un: des caméras de surveillance.

Pour ceux qui l’ignorent, Dahua Technology n’est pas la dernière de la classe, loin de là, puisqu’elle fait partie des 5 leaders mondiaux en matière de produits et solutions de surveillance.

Dahua Technology opère sur le marché tunisien depuis 8 ans, mais c’est au cours des trois dernières que son volume d’affaires a connu une ascension fulgurante. Et cela a été confirmé à l’occasion d’une rencontre qui a eu lieu récemment à Hammamet, organisée à l’intention des deux partenaires de Dahua Technology en Tunisie, à savoir MULTICOM et TUS (la première sise à Tunis et l’autre à Sousse) en présence de leurs revendeurs.

C’est ainsi que nous avons rencontré M. Romain TU, responsable du marché Afrique du Nord de Dahua Technology, qui nous a expliqué la force de pénétration de son entreprise en Tunisie, mais également ailleurs dans le monde.

D’abord, côté philosophie: M. TU souligne que Dahua Technology n’est pas en Tunisie uniquement pour se faire de l’argent, mais plutôt pour rassurer. Entendre par-là que l’entreprise ne vend pas de la peur mais cherche au contraire à assurer et à rassurer ses clients.

Ensuite, côté chiffres: ces derniers sont éloquents. M. TU souligne que Dahua Technology a vendu, en 8 ans, quelque 185.212 caméras et solutions de surveillance sur le sol tunisien, dont 98.000 rien qu’au cours des trois dernières années. Pour le responsable, cette évolution remarquable s’explique par les problèmes de sécurité enregistrés en Tunisie durant ces trois années.

En outre, on apprend également que 45.850 enregistreurs ont été utilisés par les clients tunisiens de Dahua Technology, dont 20.320 ces trois dernières années. Et M. TU de préciser : «du nord au sud de la Tunisie, de l’industrie aux établissements financiers, nos produits et nos solutions se répandent partout sur le territoire comme des oliviers. Vous trouverez des caméras de Dahua Technology à l’aéroport Tunis-Carthage, à celui de Monastir, et autres lieux publics…».

Et Dahua Technology veut encore aller plus loin dans son implantation en Tunisie. M. Romain TU nous a annoncé que l’entreprise ouvrira bientôt un bureau de liaison en Tunisie, «parce que nous avons constaté que les ingénieurs tunisiens assimilent plus rapidement nos technologies… Ces derniers pourront nous accompagner sur les autres marchés d’Afrique francophone». Voilà une nouvelle qui ne manquera pas de plaire non seulement au ministère de l’Emploi mais également à ceux de l’Enseignement supérieur et des Technologies.

Dans le monde, Dahua Technology est présente dans différents pays (Chine bien évidemment, Etats-Unis, Allemagne, Italie…). Dahua Technology compte plus 11.000 employés dont plus de 6.000 dédiés à la R&D (Recherche & et Développement).

Elle a réalisé un chiffre d’affaires de 1,6 milliard de dollars en 2015; et pour 2016, elle dépasse déjà les 2 milliards de dollars.

