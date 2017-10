Le marché débute le lundi, dans le rouge, avec un Tunindex qui affiche une perte de 0,11% avec 5 442,68 points dans un volume transactionnel de 3,757 MD, selon MCP.

Dans le vert, EL WIFAK LEASING grimpe de 4,10% à 6,85 D suivie par SOCIETE CIMENT DE BIZERTE et SERVICOM qui gagnent respectivement 3,81% et 3,16% à 2,99 D et 9,78 D.

A la baisse, CEREALIS chute de 4,43% à 4,96 D, tout comme SPDIT et STB qui dévissent respectivement de 2,90% et 2,36% à 9.36 D et 3,71 D.