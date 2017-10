Transport : Des nouveaux bus pour la TRANSTU

Un accord d’achat de 494 nouveaux bus a été signé, jeudi, au siège du ministère du transport, à Tunis, entre la Société des Transports de Tunis “TRANSTU” et le groupement SAYARA/SECTAR.

Ces bus dont le coût d’acquisition s’élève à plus de 180 millions de dinars (MDT) seront livrés sur trois lots (juin 2017-septembre 2019).

Le Grand Tunis bénéficiera, ainsi, de 277 bus standard et 217 bus articulés.

Le ministre du Transport, Anis Ghedira, a indiqué que ce marché va permettre de rajeunir le parc de la société, d’autant que la moyenne d’âge des bus dépasse 10 ans.

Il s’agit, également, d’améliorer la qualité des services et d’ouvrir de nouvelles lignes dans les quartiers à population élevée.

Ces bus représentent la part de la TRANSTU du marché d’acquisition de 1.108 nouveaux autocars qui seront distribués à toutes les sociétés du transport.

Ghedira a précisé que la société nationale du transport interurbain (SNTRI) bénéficiera de 60 bus qui seront délivrés en 2017.

Ce marché, a-t-il dit, s’inscrit dans le cadre de la stratégie du ministère du transport basée sur le transport collectif comme étant le meilleur choix pour le citoyen, outre le projet du réseau ferroviaire rapide (RFR) qui entrera en exploitation en octobre 2018 et assurera le transport de 600 mille tunisiens /jour.

De son côté, le PDG de TRANSTU, Saleh Belaid, a souligné que la société a entamé, en 2016, le programme de mise à niveau globale du parc, à travers l’acquisition de nouveaux et anciens bus, outre la rénovation et la maintenance du parc endommagé. L’objectif recherché est d’atteindre plus de 800 bus prêts à l’emploi pour la prochaine rentrée scolaire 2017/2018.

Il estime que ce programme est la solution au problème du transport collectif et du déficit financier cumulé qui s’élève à 700 MDT dont 130 MDT de dettes relatives au gasoil.

Le renforcement du parc des bus, en 2016, par des bus usagés a permis d’améliorer les recettes des tickets et des abonnements hebdomadaires de 6%.