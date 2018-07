Je ne sais plus le nombre de papiers qui ont été faits sur ce curieux phénomène bien tunisien par lequel on a décidé qu’après 13h30 on ne travaillait plus bien, que de nombreuses sociétés ont repris du service pour toute la journée. Mais actuellement c’est simple, moi je suis pour la séance unique dans la majorité des administrations et je vais vous le démontrer.

Prenons une administration de 1.000 personnes au moins là-dedans ; et selon une loi statistique bien classique, on peut considérer que 30% partent avant l’heure et croisent les 30% qui arrivent après l’heure, et 30% essaient de travailler. Que deviennent les 10% qui restent ; je n’en sais trop rien : au café du coin, au marché, en train de fumer une cigarette ….

Si vous prenez une journée de 8 heures, en principe cette administration est redevable de 8.000 heures de travail, mais si on fait les calculs sur la base des taux ci-dessus, on est autour de 3.000 heures de travail effectif…

Prenez la séance unique, où en général on essaie d’arriver plus tôt et de partir plus tard pour bénéficier de l’effet climatiseur, on passe des 6.000 heures redevables à 3.500 heures de travail ; donc quand le temps de travail est réduit, la productivité augmente et je n’ose pas pousser le raisonnement plus loin et dire que si l’on fermait certains bureaux, on gagnerait en temps, en énergie, en téléphone et en ordinateurs, etc.

Je ne sais pas si vous avez compris mon raisonnement, car quand certaines administrations sont fermées, elles gagnent de l’argent … en en faisant économiser au contribuable.

Chez nous, il est difficile à quelqu’un d’avoir plus d’un travail en même temps, bien que j’en aie connu qui gérait ses affaires à partir du bureau.

J’ai connu un pays -et c’est réel- non encore touché par la grâce informatique, où on a trouvé par hasard quelqu’un qui était fonctionnaire dans 43 institutions différentes –authentique- et qui touchait 43 paies pour nourrir son harem et sa flopée de gosses.

Alors messieurs, il y a une décision à prendre : soit remettre l’activité et décider de produire sous la douce température des climatiseurs, soit de la réduire voire de la freiner, et comme on dit, tous les jours en Corse on travaillera demain….