Si Facebook avait existé au temps de Danton et Robespierre, je pense que la Révolution française de 1789 aurait beaucoup perdu de son aura et les historiens ne l’auraient pas aussi bien embellie comme ils ont l’art de raconter des histoires pour décrire l’Histoire –avec un grand HACHE-… Encore heureux que je ne sois pas allée jusqu’à l’utilisation du Tweet rendu célèbre par un président en exercice !

Imaginez DANTON en train de tweeter et de dire à son bourreau au moment où il est monté sur la guillotine «tu montreras ma tête au peuple car elle en vaut la peine», alors que des facebookers spectateurs munis de leur téléphone portable s’empressaient de filmer la scène qu’ils sont allés rapidement poster la scène que d’autres se partageront pendant que la tête de ce tribun roulait dans la poussière. Et la prude FACEBOOK avertir que «cette vidéo montre des scènes violentes et que vous devez clicker si vous voulez la voir…».

Quant à ROBESPIERRE, ce bourgeois et avocat, il se trouvera bien quelqu’un pour chercher à démolir sa réputation d’INCORRUTIBLE et l’envoyer se faire examiner par notre TOUBIB national qui chasse les sorcières de toutes natures … Ses discours enflammés inonderaient la toile, les nostalgiques de l’ancien régime lui en voudraient d’avoir voté la mort du roi, les gens honnêtes craindraient les arrestations arbitraires qu’il provoqua.

D’autres adhéreraient aux comités de salut public qu’il créa et tout ca provoquerait des «j’aime», des «partager» et des «commenter», et les gens se taperaient dessus par FACEBOOK interposé jusqu’à à provoquer la TERREUR qui lui fit aussi perdre la tête…

Décidément ce monsieur GUILLOTIN qui créa une machine infernale –qui, semble-t-il, ne faisait pas souffrir !- fait partie de ces «hommes malheureux. Guillotin ne peut détacher le sien de son invention» comme l’affirma VICTOR HUGO plus tard… ; machine qui resta longtemps symbole d’une France qui en abusa durant les 7 années de la guerre d’ALGERIE…

Alors pour passer du coq à l’âne, imaginez JEAN VALJEAN en train de filmer avec son portable la scène de COSETTE à la fontaine ! Quelle horreur, rien que de l’imaginer j’en attrape le tournis … Ainsi, j’aurais aimé que ces réseaux sociaux n’aient jamais existé car à la vitesse où ça va, on va avoir des peuples muets et tabletisés …

Revenons à ces deux héros de la Révolution française dont les mots et les phrases restent d’une étonnante actualité. Et c’est ainsi que: