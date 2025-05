Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, conduira la délégation tunisienne aux travaux de la 34e session ordinaire du Sommet arabe et du 5e Sommet arabe pour le développement économique et social, qui se tiendront, simultanément, le 17 mai 2025, à Bagdad, en Irak.

Les développements de la situation dans la région arabe, en particulier dans les territoires palestiniens, à la lumière de la guerre génocidaire contre les palestiniens de la bande de Gaza et des agressions commises en Cisjordanie seront à l’ordre du jour du 34e sommet arabe ordinaire, indique un communiqué du département des Affaires étrangères.

Le 5e Sommet arabe pour le développement sera l’occasion d’examiner les différents mécanismes de coopération entre les États arabes dans les domaines liés au développement économique et social ainsi que les moyens de les renforcer à travers des approches nouvelles et innovantes.