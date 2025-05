La Tunisie prendra part, samedi, au Caire, à la réunion consultative tripartite sur les derniers développements en Libye.

Elle sera représentée par le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti.

Cette réunion sera l’occasion d’examiner les derniers développements en Libye et les efforts déployés par les pays voisins à savoir la Tunisie, l’Egypte et l’Algérie, ainsi que la Mission des Nations unies en Libye (MINUL), pour continuer à soutenir et à encourager le dialogue libyo-libyen.

Il s’agit, aussi, de discuter des moyens de “favoriser une solution politique consensuelle entre les frères libyens, afin de renforcer les piliers de la sécurité, de la stabilité et du développement en Libye, sous les auspices et avec le soutien des Nations unies”, indique, vendredi, le département des Affaires étrangères.

Prendront part à cette réunion, le ministre égyptien des Affaires étrangères, de l’Emigration et des Expatriés, Badr Abdelatty, et le ministre d’Etat, ministre algérien des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’Etranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf.