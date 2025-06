Le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a entamé, vendredi, sa visite à Istanbul pour participer aux travaux de la session extraordinaire ministérielle du Conseil de la Ligue des États arabes.

La réunion sera consacrée à l’examen des retombées de l’agression israélienne contre l’Iran et de ses incidences sur la sécurité et la stabilité de la région.

Cité dans un communiqué, le chef de la diplomatie tunisienne a vigoureusement condamné cette agression « injuste et perfide », estimant qu’elle représente un nouveau chapitre

dans les agressions à répétition commises par l’occupation israélienne et une « violation manifeste » de la légalité internationale et des principes du droit international.

Lors de son allocution, le ministre a réaffirmé la solidarité totale de la Tunisie avec l’Iran et tous les pays de la région, réitérant l’attachement de notre pays à la nécessité de respecter la souveraineté des États et leur intégrité territoriale.

Il a appelé, à ce propos, à la nécessité de faire imposer le respect des conventions et pactes internationaux en tant que seul et unique moyen pour consolider les piliers de la sécurité et de la stabilité régionales et internationales.

Le chef de la diplomatie tunisienne a par ailleurs souligné l’importance de mettre fin à la guerre génocidaire contre le peuple palestinien, appelant à lui permettre de disposer de ses droits légitimes et à lui fournir les besoins humanitaires de base afin de mener une vie digne dans les territoires occupés.

En marge des travaux de la réunion, le ministre a tenu une série de réunions bilatérales avec nombre de ses homologues arabes. Des entretiens qui ont offert l’opportunité d’échanger les vues et les positions autour des derniers développements de la situation dans la région et d’examiner leurs répercussions sur la sécurité et la stabilité des peuples arabes.