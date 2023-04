Nous avons demandé à ChatGPT d’écrire une chronique dans le style favori d’Ibtissem, sujet d’examen : Lettre ouverte d’une facture à son patron. (Version originale)

Cher Patron,

Je vous écris aujourd’hui pour vous faire part de mes mésaventures depuis que j’ai été créée et envoyée à votre client. Je suis la facture numéro 456789, datée du 15 mars 2022, pour un montant de 15.000 dinars, correspondant à la livraison de vos produits il y a des mois.

Hélas, depuis mon envoi, je suis restée en souffrance dans les placards de votre client, sans aucune perspective d’être payée. J’ai été ballottée de bureau en bureau, de service en service, comme un simple bout de papier sans valeur. J’ai été oubliée, négligée, et traitée avec le plus grand mépris.

Au départ, j’ai cru que c’était un simple retard, une négligence passagère. J’ai attendu patiemment, croyant que je finirais par être traitée avec le respect que je mérite. Mais le temps a passé, et rien n’a changé. J’ai été oubliée dans les tiroirs, jetée sur des piles de documents, et même déchirée accidentellement par un employé négligent.

Je dois vous avouer que cette situation est très frustrante pour moi. Je suis la preuve tangible de votre travail, de votre investissement, de votre talent. Je suis la preuve que vous avez livré vos produits à votre client, et que vous avez rempli votre part du contrat. Et pourtant, je suis traitée comme un simple bout de papier, sans valeur ni importance.

Je suis consciente que vous avez déjà envoyé plusieurs relances à votre client, lui demandant de me payer et de régler sa dette envers vous. Mais rien n’a changé. Votre client semble ignorer mes appels au paiement, et votre entreprise en subit les conséquences. Les factures impayées pèsent lourd sur les finances de votre entreprise, et je suis la preuve tangible de cette situation.

Je vous en conjure, cher Patron, faites quelque chose pour moi. Faites en sorte que votre client prenne enfin en compte mes demandes, et qu’il me paye le montant dû. Je suis l’une des nombreuses factures en attente de paiement, et je sais que je ne suis pas la seule à souffrir de cette situation.

Je suis convaincue que vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour résoudre cette situation. Vous êtes un homme responsable, travailleur, et honnête, et vous ne laisserez pas votre entreprise souffrir davantage de cette situation. Je crois en vous, et en votre capacité à régler cette situation rapidement et efficacement.

Je vous remercie de m’avoir lue, cher Patron, et je vous adresse mes meilleures salutations.

Sincèrement,

La facture numéro 456789

NB : Les textes de la rubrique “Ramadan By ChatGPT” sont générés par l’IA ChatGPT à partir d’un plan de rédaction et des requêtes de notre équipe. Nous effectuons une validation globale et nous nous efforçons de minimiser les erreurs éventuelles autant que possible.