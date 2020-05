Sacré dimanche matin à El Menzah à la recherche vaine d’un kiosque à journaux, pour acheter ma drogue matinale…. des mots fléchés!

Bref, il n’y avait que “des anciens N° 2. Et aucun autre N°. et au vendeur de dire : “Air France reprendra ses vols le 11 mai sur la Tunisie et vos nouveaux mots fléchés seront disponibles”.

Une cliente, une dame en masque blanc, esquisse un sourire du regard…

je lui fais un compliment sur son masque lavable …

Vous l’avez acheté en pharmacie votre masque?

J’ai jamais vu ce joli modèle !

et ce sont des masques faits par les prisonniers !

Intimidée, elle répond à voix basse et noble :

” Euhhh, je suis magistrate, présidente… de .. chambre de …. “

LAUNEN DES SCHIKSALS ou CAPRICES DU HASARD !

C’est le prisonnier qui veut sauver la vie de celui qui l’a mis au trou…

(Je ne sais pas pourquoi, j’ai vite pensé à Brassens et à sa magnifique chanson GARE AU GORILLE, où le juge au moment suprême pensait à l’homme auquel le jour même il avait fait trancher le cou).

BON DIMANCHE AMIGOS