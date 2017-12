Comment chercher et obtenir le job de vos rêves (5/5)

Questions Réponses

Commentaires/Explications Y a-t-il un métier meilleur qu’un

autre ? Dans l’absolu, il n’y a pas un métier

qui soit significativement meilleur qu’un autre.

Comme pour les produits et les candidats, il n’y a pas, intrinsèquement,

de «bons» et de «mauvais» métiers, mais il y a des métiers «adaptés» pour quelqu’un et «inadaptés» pour quelqu’un d’autre.

Il n’y a pas, non plus, des métiers intrinsèquement «intéressants» et

d’autres «non intéressants», il n’y a que des «gens intéressants» et

des «gens non intéressants»Les «gens intéressants» sont ceux qui ont acquis les qualités des bons

vendeurs et qui les exploitent adroitement au profit de leurs relations

sociales.Les «gens non intéressants», c’est tout le reste dont, en particulier,

ceux qui croient qu’ils sont dépourvus de talents et d’aptitudes pour

devenir de bons vendeurs. Ils sont victimes de leurs propres croyances! Nous entendons souvent dire des

inepties du genre : «Un tel a un métier intéressant mais fatigant»! Il s’agit bien d’une ineptie, car il est rarissime d’être fatigué dans

un métier intéressant, c’est-à-dire «offrant de l’intérêt, digne

d’attention, excitant, passionnant» (définition du dictionnaire).

Avez-vous rencontré un passionné de voyages se plaindre des déplacements

?

C’est le qualificatif «intéressant» qui pose problème, ici : pour ceux

qui considèrent le salaire de fin de mois comme la finalité de l’emploi,

le terme «intéressant» signifie «bien rémunéré» !

Pour eux, c’est l’évidence même ! Ainsi comprise, cette affirmation est

bien vraie pour un grand nombre d’individus.

Ce qu’il faut bien percevoir ici est que la fatigue provient de

l’inadéquation entre «ce que l’on aimerait faire et ce que l’on fait

réellement». Un malheureux est en effet «celui qui fait quelque chose

en ayant envie de faire autre chose».

Moralité : Au risque de schématiser un peu trop,

il n’y a que de «bons» et de «mauvais» vendeurs.

Remarque importante : «La vente» est devenue un savoir-faire

commun à tous les métiers. Aussi remarquons-nous d’excellents

vendeurs parmi les acteurs, les chanteurs, les musiciens, les

journalistes, les médecins, les enseignants, les avocats, les animateurs

de programmes de télévision, etc. Et ce sont ces gens-là qui réussissent

le mieux dans leur profession. Est-ce un hasard ? Certainement pas. (A

méditer) Y- a-t-il un métier qui fait gagner

plus d’argent qu’un autre ? Réponse : NON.

Si vous ne gagnez pas beaucoup d’argent, ce n’est pas votre métier

qui en est responsable, c’est vous-même. Car, force est de reconnaître

que dans tous les métiers il y a ceux qui gagnent beaucoup d’argent et

ceux qui ne gagnent pas assez. J’ai bien dit «tous les métiers». Retenez bien ceci :

L’une ou l’autre de ces deux raisons vous empêche de gagner beaucoup

d’argent dans n’importe quel métier :

Vous exercez un métier qui n’est pas le vôtre , il ne vous procure

ni plaisir, ni excitation car il ne correspond pas à vos talents, vos

capacités et vos aptitudes spécifiques;

Vous n’avez pas été capable de «vendre» au prix fort vos talents ,

vos capacités et vos aptitudes car vous n’avez pas pris soin de les

découvrir et d’en être pleinement convaincu. Que devez-vous vendre en premier ? En matière de recherche d’emploi ,

le premier «produit» que vous avez à vendre : VOUS.

Cela n’a rien de péjoratif, car «Vous» ne signifie pas votre personne,

mais «ce que vous pouvez apporter à votre employeur» en termes de

COMPORTEMENTS et de RESULTATS. Pour ce faire, il faut considérer votre

recherche d’emploi comme une situation de vente où vous êtes à la fois

le commercial et le produit que vous vendez. Or, vendre n’importe quoi,

à n’importe qui, n’importe comment procède de l’escroquerie et non de la

vente.

Il s’ensuit que la finalité de votre recherche d’emploi est de faire

correspondre vos capacités et aptitudes spécifiques avec les besoins

réels d’un employeur potentiel.

Il s’agit donc d’une recherche ciblée et non d’une recherche tous

azimuts comme on a souvent l’occasion de le constater. Retenez bien ceci :

Dans la mesure où «tout le monde vit de la vente de quelque chose»,

votre «qualité de vie» dépendra de vos capacités de vente dont, en

particulier, votre «capacité de vous vendre à un employeur de votre

choix»

Règle universelle :

Il est impossible d’échouer dans un métier que l’on aime.

Si vous voulez donc réellement réussir, cherchez le type de travail

que vous aimez vraiment et non celui qui est le plus demandé dans

les petites annonces, le mieux payé, le plus prestigieux, et encore

moins le premier qui vous est proposé.

Cela suppose évidemment que vous connaissiez déjà le type de travail que

vous aimez le plus (voir plus loin)

Cela suppose aussi que vous ayez suffisamment d’informations pour

sélectionner à bon escient le petit groupe d’entreprises capables de

vous offrir le type de travail que vous recherchez.

Il s’agit d’une véritable prospection du marché du travail.

Cela demande du temps, mais c’est efficace. Evitez donc toute

précipitation, elle est dangereuse dans ce genre de situation. N’oubliez

pas que c’est votre avenir qui est en jeu.

Conseil : Commencez très tôt votre recherche d’emploi (18

à 24 mois avant l’obtention de votre dernier diplôme) A SUIVRE…