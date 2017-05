Réconciliation économique : Machrou Tounes opte plutôt pour “une réconciliation administration”

Le président du bloc parlementaire de Machrou Tounes à l’Assemblée nationale, Abderraouf Cherif, a indiqué que son parti soutient la réconciliation administrative avec les fonctionnaires qui se sont conformés aux règlements de l’administration.

En marge d’une conférence sur la réconciliation nationale organisée vendredi 12 mai 2017, il a indiqué que 1.500 fonctionnaires ont appliqué les règlements, n’ont pas reçu de pots-de-vin ou n’ont pas détourné des fonds, selon ses calculs.

Lire aussi: Slim Azzabi : 4.000 fonctionnaires publics concernés par la loi sur la réconciliation

“La position à ce sujet de notre parti n’est pas une alternative au projet de loi sur la réconciliation économique et financière présenté par la présidence de la République, mais une autre vision portant sur la séparation entre réconciliation économique et réconciliation administratives afin que les fonctionnaires ne soient pas impliqués à leur corps défendant dans les crimes commis contre l’Etat”, a-t-il précisé.

Au sujet de la position de Macrhou Tounes sur la loi sur la réconciliation économique et financière proprement dite, Cherif a estimé qu’elle “peut être efficace et donner des résultats meilleurs que ceux de la Commission de réconciliation et arbitrage relevant de l’Instance Vérité et Dignité, si des amendements lui sont apportés”.

Lire aussi: Mohsen Marzouk : Pourquoi une réconciliation nationale est nécessaire aujourd’hui

La question de réconciliation avec les personnes impliquées dans des affaires de corruption sous l’ancien régime suscite une profonde division parmi la classe politique tunisienne depuis plusieurs mois, entre des partis favorables au projet de loi initié par la présidence de la république et les partis de l’opposition notamment qui estiment que cette réconciliation doit passer par la justice transitionnelle.

Articles en relation:

Le projet de loi sur la réconciliation économique ne fait toujours pas l’unanimité

Loi de la réconciliation économique : Le parti Al Joumhouri pas d’accord

Loi de réconciliation économique : Son examen à l’ARP aura lieu la semaine prochaine

Réconciliation économique et financière : Ali Larayedh donne la position d’Ennahdha

Réconciliation économique : Slim Azzabi défend à l’ARP le projet de loi

Tunisie : La «dé-benalisation» et la réconciliation économique et nationale ne sont pas un choix mais une nécessité