Un arrêté conjoint du ministre de l’Agriculture et de la ministre des Finances fixe les prix des céréales de la récolte 2026, ainsi que les modalités de paiement, de stockage et de cession.

Prix de base à la production

Produit Prix par quintal Blé dur 100 TND Blé tendre 80 TND Orge Commerce libre ; prix d’intervention de 65 TND Triticale Commerce libre ; prix d’intervention de 65 TND

Le prix d’intervention de 65 dinars est appliqué par les organismes de collecte et de stockage aux quantités d’orge et de triticale livrées par les producteurs.

Prime exceptionnelle de livraison rapide

Produit Prime par quintal Échéance Blé dur 40 TND Jusqu’au 31 août 2026 Blé tendre 30 TND Jusqu’au 31 août 2026 Orge et triticale 25 TND Jusqu’au 15 juillet 2026

La prime peut également être retirée exclusivement sur certaines quantités de blé dur ou tendre de la récolte 2026 échangées, avant le 31 décembre 2026, contre des semences certifiées, selon les procédures fixées par l’Office des céréales.

Prime mensuelle de stockage accordée à l’Office des céréales

Produit Prime mensuelle par quintal Blé dur 1,555 TND Blé tendre 1,257 TND Orge 1,102 TND Triticale 1,102 TND

La prime est calculée sur la base du stock de fin de mois.