Alors que le gouvernement déploie son plan de développement 2026-2030 fort de 100 milliards de dinars, la vulnérabilité énergétique du pays menace de paralyser ses ambitions. Entre arbitrages budgétaires rigides et chocs mondiaux, la continuité électrique s’impose comme le véritable prérequis à la souveraineté et à l’attractivité nationale.

1. Le Pouls Économique sous la Pression du Choc Énergétique

La situation macroéconomique tunisienne présente une dualité trompeuse. D’un côté, la perspective stable maintenue par l’agence Moody’s sur la dette souveraine témoigne d’une certaine résilience : les réserves de change résistent, portées par l’envolée des transferts de la diaspora et les exportations agricoles. De l’autre, la rigidité budgétaire structurelle — alimentée par une dette publique élevée, une masse salariale massive et le poids des subventions — limite considérablement la marge de manœuvre de l’État.

Au cœur de cette fragilité figure la dépendance énergétique : l’envolée de 38 % des importations d’énergie entre janvier et mai 2026 est venue fragiliser directement la balance commerciale et les finances publiques. Dans ce contexte, l’électricité cesse d’être une simple commodité pour devenir le nœud coulant de l’économie.

Sans une alimentation fiable et prévisible, le plan de développement 2026-2030 — fort de 101,8 milliards de dinars et de plus de 21 000 projets — risque de rester un catalogue de promesses théoriques. Atteindre l’objectif de 35 % d’énergies renouvelables d’ici 2030 exige non seulement d’installer des mégawatts, mais surtout de garantir la stabilité et la flexibilité du réseau en temps réel.

2. Le Coût Caché de l’Instabilité Électrique

Le débat international sur l’énergie ne se cantonne plus au coût du kilowattheure ou à la transition décarbonée ; il intègre désormais la fiabilité physique des réseaux comme variable stratégique. De la panne géante survenue en Europe du Sud en 2025 aux tensions hydrauliques provoquées par les sécheresses de l’été 2026, les exemples récents démontrent qu’une rupture de courant paralyse instantanément l’ensemble des chaînes de valeur, des télécommunications aux flux financiers.

Pour les entreprises, la qualité de l’approvisionnement conditionne directement les décisions d’investissement. Une électricité à bas coût mais sujette à des micro-coupures s’avère au final bien plus onéreuse qu’un tarif ajusté offrant une alimentation continue, car elle impose des investissements défensifs dans des équipements de secours et détruit la productivité. La sécurité énergétique tunisienne repose ainsi sur un équilibre à quatre piliers : production suffisante, acheminement fiable, équilibrage dynamique du réseau et soutenabilité tarifaire pour le tissu industriel.

3. Quatre Leviers de Croissance Dépendants du Courant

Pour transformer ses ambitions en croissance effective, la Tunisie dispose de quatre leviers majeurs dont la réussite dépend intégralement de sa maturité énergétique :

L’ambition logistique africaine : La concrétisation de projets structurants comme la Transafricaine 3 exige des zones industrielles, des hubs numériques et des chaînes du froid parfaitement électrifiés.

: La concrétisation de projets structurants comme la Transafricaine 3 exige des zones industrielles, des hubs numériques et des chaînes du froid parfaitement électrifiés. La mobilisation de la diaspora : Attirer les capitaux des Tunisiens de l’étranger (dont les envois approchent les 9 milliards de dinars) vers des investissements productifs nécessite de garantir la viabilité technique des sites d’implantation. Les flux de la diaspora pourraient d’ailleurs alimenter des fonds dédiés au solaire industriel et à l’efficacité énergétique.

: Attirer les capitaux des Tunisiens de l’étranger (dont les envois approchent les 9 milliards de dinars) vers des investissements productifs nécessite de garantir la viabilité technique des sites d’implantation. Les flux de la diaspora pourraient d’ailleurs alimenter des fonds dédiés au solaire industriel et à l’efficacité énergétique. La sélectivité des marchés financiers : À la Bourse de Tunis, la valorisation future des entreprises intégrera de plus en plus leur capacité d’autonomie et de maîtrise de leur empreinte énergétique.

: À la Bourse de Tunis, la valorisation future des entreprises intégrera de plus en plus leur capacité d’autonomie et de maîtrise de leur empreinte énergétique. L’agilité régionale face aux géants voisins : Ne disposant ni de l’échelle des infrastructures renouvelables du Maroc, ni des ressources en hydrocarbures de l’Algérie, la Tunisie doit miser sur l’agilité institutionnelle : procédures accélérées pour l’autoproduction, ciblage intelligent des subventions et modernisation ciblée du réseau électrique.

L’électricité disponible n’est pas une conséquence du développement. Elle en est le préalable.