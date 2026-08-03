L’Observatoire tunisien de l’économie (OTE) a considéré que les coupures répétées d’électricité, enregistrées récemment dans l’ensemble des régions, ont révélé des déséquilibres structurels dans le secteur de l’énergie, parmi lesquels la forte baisse des investissements de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) et le blocage des projets de production d’électricité depuis des années.

Le observatoire a expliqué, dans un rapport publié, samedi, que le volume des investissements de l’entreprise dans les stations de production d’électricité a diminué de 87 %, passant d’environ 1,947 milliard de dinars pendant la période 2016-2020 à 248 millions de dinars pendant la période 2021-2025.

Le rapport a ajouté que la demande en électricité a continué d’augmenter à un taux annuel de 3,8 % entre 2021 et 2025, atteignant un pic de consommation record de 4888 mégawatts le 14 août 2024, tandis que la capacité de production a diminué par rapport à la période précédente.

L’observatoire a indiqué que des projets de production d’électricité appartenant à la Société tunisienne de l’électricité et du gaz, d’une capacité totale d’environ 870 mégawatts, sont toujours à l’arrêt depuis 2018 malgré l’achèvement des dossiers d’appels d’offres y afférents. Ces projets incluent une centrale à cycle combiné à Skhira (Sfax) d’une capacité de 500 mégawatts, une centrale éolienne à Djebel Tebaga (Médenine) d’une capacité de 80 mégawatts ainsi que six centrales photovoltaïques d’une capacité totale de 300 mégawatts.

Le rapport attribue le retard de ces projets à l’absence d’approbation du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, en tant que département de tutelle de l’entreprise, conformément aux réglementaires en vigueur.

Le observatoire a considéré que les politiques publiques au cours des dernières années ont donné la priorité aux investissements privés et étrangers dans les projets de production d’électricité à partir des énergies renouvelables, au détriment de l’investissement public dans les moyens de production, ce qui a eu pour effet, selon le rapport, de réduire la capacité de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz à répondre à la demande croissante et à garantir la continuité de l’approvisionnement en électricité.