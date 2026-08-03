Derrière la promulgation éclair de quatre lois financières fin juillet 2026 (Loi ° 78 du 31 juillet 2026) et l’affichage d’un montant global impressionnant de 110 millions d’euros et 620 millions de dollars, la Tunisie orchestre une manœuvre budgétaire à haut risque. Loin de constituer une manne financière homogène, cette enveloppe globale masque trois réalités micro et macroéconomiques distinctes : la modernisation industrielle, la sécurisation des approvisionnements vitaux et le comblement des déficits du Trésor.

1. La CPG sous perfusion : un pari industriel à 110 millions d’euros

La loi n°17 autorise la République tunisienne à garantir un prêt de 110 millions d’euros octroyé par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) à la Compagnie des phosphates de Gafsa (CPG), assorti d’un don complémentaire de 7 millions d’euros. Ce projet, baptisé CAPSA, vise une refonte technique des infrastructures minières : renouvellement des équipements d’extraction, installation d’une unité de filtration à haute pression et optimisation du traitement des eaux process.

L’enjeu stratégique pour Tunis est critique. La CPG constitue le maillon amont conditionnant la survie du complexe chimique national et l’injection de devises par les exportations de phosphate. Toutefois, l’assouplissement des conditions de remboursement — une maturité de dix ans incluant trois ans de grâce — ne fait que différer la charge financière. Si le risque d’exécution n’est pas maîtrisé sur le terrain, l’État garant devra assumer le défaut d’une gouvernance industrielle historiquement vulnérable.

2. Fonds de roulement du GCT : 120 millions de dollars pour parer au plus pressé

En parallèle, les lois n° 18 et 19 encadrent deux opérations de financement basées sur le mécanisme d’ingénierie islamique de la Mourabaha, conclues avec la Société internationale islamique de financement du commerce (ITFC) pour des montants respectifs de 70 et 50 millions de dollars.

« Contrairement au prêt d’équipement de la CPG, les 120 millions de dollars mobilisés pour le Groupe chimique tunisien (GCT) ne généreront aucune capacité industrielle nouvelle : ils financent l’urgence opérationnelle. »

Ces fonds sont strictement destinés à l’achat d’intrants fondamentaux à l’instar du soufre et de l’ammoniac. En assurant la continuité du cycle d’exploitation du GCT, la Tunisie cherche à prémunir ses usines d’engrais contre des ruptures de chaîne logistique aux conséquences catastrophiques pour la balance commerciale. Le remboursement repose toutefois intégralement sur la capacité du GCT à convertir rapidement ces intrants en revenus exportables.

3. L’oxygénation du budget souverain : Afreximbank en appoint stratégique

Le pivot de cette batterie de lois réside dans la loi n° 20, ratifiant un financement additionnel de 500 millions de dollars accordé par la Banque africaine d’import-export (Afreximbank) via la Banque centrale de Tunisie. Représentant plus de 80 % des engagements en dollars, cette ligne soutient directement le budget de l’État 2026.

Bien que l’exécutif argue d’une réorientation de ces fonds vers les dépenses d’équipement et mette en avant une négociation ayant ramené le coût du crédit de 9 % à 5,86 %, la nature budgétaire de la dette demeure. Ce financement allège la pression immédiate sur la trésorerie publique et garantit un appoint de devises, mais accroît l’exposition de l’État aux échéances souveraines futures.

4. Une typologie tripartite des risques souverains

L’analyse financière globale impose une décomposition stricte de la nature des risques contractés par l’État tunisien :

Vecteur financier Montant engagé Nature de l’opération Type de risque pour l’État Garantie BERD (CPG) 110 M€ (+ 7 M€ don) CAPEX / Modernisation Passif éventuel (garantie souveraine) Mourabaha ITFC (GCT) 120 M$ OPEX / Fonds de roulement Risque d’interruption opérationnelle Prêt Afreximbank 500 M$ Soutien budgétaire direct Dette souveraine directe et ferme

Tant que la CPG et le GCT maintiennent leur solvabilité, les garanties demeurent des engagements conditionnels hors bilan. À la moindre défaillance industrielle, ces lignes d’exploitation se mueront en charge nette pour les finances publiques.

5. Le verdict des chiffres dépendra de l’exécution opérationnelle

La promulgation de ce paquet législatif valide un cadre juridique mais ne constitue pas une victoire économique. Le succès de ce plan d’injection financière globale se mesurera au rythme des décaissements et à la réalisation d’indicateurs de performance précis :

Pour la CPG : le respect des calendriers de livraisons des machines et le gain effectif sur le traitement de l’eau.-

le respect des calendriers de livraisons des machines et le gain effectif sur le traitement de l’eau.- Pour le GCT : le taux d’utilisation de la capacité installée et le volume réel des exportations d’engrais.

le taux d’utilisation de la capacité installée et le volume réel des exportations d’engrais. Pour l’État : le contrôle du coût consolidé effectif du prêt Afreximbank et la traçabilité des investissements publics annoncés.

La Tunisie s’est offert un répit financier notable ; la transformation de cet air d’oxygène en croissance pérenne dépendra désormais exclusivement de la rigueur d’exécution opérationnelle.