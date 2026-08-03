La Société tunisienne de l’électricité et du gaz pourrait procéder à des coupures tournantes ce lundi 3 août 2026 dans plusieurs secteurs du Grand Tunis. Ces interruptions, prévues entre midi et 17 heures, dépendront de l’état du réseau et du niveau de consommation enregistré au cours de la journée.

Le délestage est une mesure préventive destinée à réduire temporairement la demande lorsque celle-ci se rapproche des capacités disponibles. Il vise à éviter une perturbation plus large du réseau électrique. Les coupures ne toucheront donc pas nécessairement toutes les zones annoncées et pourront être déclenchées ou annulées selon l’évolution de la situation.

Les secteurs susceptibles d’être concernés sont : Les Jardins d’El Menzah, El Mourouj, Ben Arous, Mégrine, La Manouba, Aïn Zaghouan, Ennasr, La Soukra, Sidi Frej, La Nouvelle Médina, Borj Ettouil, Sanhaja, Jdeida et Les Berges du Lac.

La STEG précise que la liste reste indicative. D’autres quartiers pourraient être ajoutés si l’équilibre entre la production et la consommation l’exige. Le rétablissement de l’alimentation pourra intervenir sans préavis dès que les conditions du réseau le permettront.

Pour les ménages comme pour les entreprises, ces interruptions peuvent perturber les systèmes de paiement, les connexions, les équipements de réfrigération et les appareils électroniques. Il est recommandé de sauvegarder les données, de débrancher les équipements sensibles et de vérifier les dispositifs d’alimentation de secours.

Les chiffres clés