L’École nationale supérieure d’ingénieurs de Tunis (Université de Tunis) a annoncé la mise en place d’un réseau de plus de 15 partenariats académiques avec des universités et écoles d’ingénieurs en France et en Chine, couvrant désormais l’ensemble de ses départements et offrant à ses étudiants mobilité, doubles diplômes et participation à des projets de recherche internationaux.

Selon un communiqué de l’École, ces accords concernent toutes les spécialités enseignées : génie informatique, génie électrique, génie mécanique, génie industriel, génie civil, ainsi que génie mathématique appliqué et modélisation.

Concrètement, les étudiants pourront effectuer un semestre d’études dans les établissements partenaires, intégrer des programmes de double diplôme, réaliser des stages et des projets de recherche, tandis que les enseignants-chercheurs bénéficieront eux aussi d’échanges académiques renforçant la coopération scientifique internationale.

Le réseau rassemble notamment plusieurs grandes écoles françaises, dont celles rattachées aux Instituts Nationaux Polytechniques de Grenoble, Bordeaux et Toulouse, La Centrale Méditerranée Marseille, l’ENSIL-ENSCI de Limoges, l’Université Paris 8 et l’Université de Technologie de Troyes, aux côtés de deux établissements supérieurs chinois.

L’École précise que cette démarche s’inscrit dans une stratégie globale visant à élever la qualité de la formation d’ingénieur, à ouvrir ses étudiants sur l’international, à renforcer leur employabilité et à favoriser leur intégration dans un environnement académique, scientifique et industriel mondialisé.