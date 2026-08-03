Le décret prévoit l’ouverture, dans les livres de chaque banque, d’un « compte de ligne de financement sur l’honneur » destiné à gérer les crédits alimentant ce mécanisme.

Bénéficiaires

Peuvent bénéficier de ces financements :

les particuliers ;

les promoteurs de petits projets ;

les petites et moyennes entreprises ;

les sociétés communautaires régies par le décret-loi n° 15 de 2022, modifié en 2025.

Est considéré comme petit projet celui dont l’investissement cumulé ne dépasse pas 150 000 dinars, fonds de roulement compris.

Est considérée comme petite ou moyenne entreprise, au sens du décret, celle dont les investissements de création et d’extension sont compris entre 150 000 dinars et 15 millions de dinars, fonds de roulement compris.

Montants et conditions

Bénéficiaire Plafond du financement PME ou société communautaire 25 000 TND Promoteur d’un petit projet 10 000 TND Particulier, pour des besoins de consommation 5 000 TND

Les concours sont :

accordés à court terme ;

remboursables sur une durée maximale de deux ans ;

; sans intérêts ;

assortis, le cas échéant, d’un délai de grâce maximal de six mois ;

; accordés sans assurance ni garantie exigible par la banque.

Sauf pour les banques dont les statuts limitent le champ d’intervention, au moins 50 % des crédits de la ligne doivent être affectés aux PME et aux sociétés communautaires.

La banque doit statuer dans un délai maximal de dix jours ouvrables bancaires. Tout refus doit être motivé et notifié par un moyen laissant une trace écrite. Aucun frais ni aucune commission ne peut être appliqué à l’étude du dossier.

Un nouveau financement ne peut être accordé qu’après remboursement intégral du concours précédent.

Financement et contrôle

Le compte doit être alimenté dans les quinze jours suivant l’assemblée générale ordinaire au cours de laquelle la banque décide de l’affectation de ses bénéfices.

Les crédits affectés doivent être utilisés dans un délai maximal d’un an.

Les banques transmettent :

tous les trois mois, au ministère chargé des Finances, des états relatifs aux financements accordés, aux remboursements et aux mouvements du compte ;

chaque mois, les mêmes informations à la Banque centrale de Tunisie par le système d’échange d’informations applicable.

Les commissaires aux comptes doivent établir un rapport annuel sur le respect des obligations du dispositif. En cas de manquement, la Banque centrale peut prendre les mesures et sanctions prévues par le Code de commerce.

Le mécanisme entre en vigueur à compter de l’affectation par les banques de leurs bénéfices au titre de l’exercice comptable 2025.

Article 412 ter (nouveau) – de la loi n° 41 du 2 août 2024 L’établissement bancaire œuvre à réduire les causes d’émission de chèques sans provision, à consolider son rôle économique et sa fonction sociale et à éviter les pratiques contraires aux normes professionnelles. Il prend au profit des particuliers ou des propriétaires de petits projets ou des petites et moyennes entreprises économiques, notamment les mesures suivantes : L’affectation de crédits d’un montant ne pouvant être inférieur à huit pour cent des bénéfices de l’exercice comptable précédent, pour la création de lignes de microfinancement d’honneur, à court terme ne dépassant pas deux ans, à conditions assouplies, sans intérêts et sans garanties. L’établissement bancaire doit obligatoirement épuiser chaque année les crédits affectés. Les modalités et critères d’octroi de ces financements sont fixés par décret.

La réduction du taux d’intérêt fixe applicable au prêt en cours de paiement ou au nouveau prêt, dont la durée totale de remboursement dépasse sept ans, s’il s’avère que la valeur totale des intérêts contractuels perçus au cours des trois années précédant la date de la demande de réduction par l’emprunteur a dépassé huit pour cent du capital restant dû, sans prendre en compte lesdits intérêts. L’établissement bancaire doit établir, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de la demande, un nouveau tableau d’amortissement basé sur le solde du principal non encore remboursé, sans prendre en compte les intérêts contractuels, la durée de remboursement restante et un nouveau taux d’intérêt égal au produit du taux d’intérêt précédent appliqué par un coefficient d’ajustement égal à 0,5. En cas de réduction du taux d’intérêt, une nouvelle demande ne peut être présentée qu’après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la demande précédente. La demande n’entraîne aucuns droits nouveaux ou frais supplémentaires pour l’emprunteur, ni de modification des conditions du contrat de prêt relatives aux sûretés réelles ou personnelles accessoires, ou aux conditions spécifiques de remboursement anticipé du principal.

Les taux maximums applicables aux services et produits bancaires sont fixés par décret, sur avis de la Banque centrale de Tunisie. Tous les services et produits bancaires non prévus par ledit décret sont gratuits.