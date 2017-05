Loi de rÃ©conciliation Ã©conomique : Son examen Ã  l’ARP aura lieu la semaine prochaineÂ 

Des groupes parlementaires ont présenté des propositions d’amendement du projet de loi sur la réconciliation économique et financière. C’est ce qu’a indiqué le président de la Commission de la législation générale, Taieb Madani, précisant que cette commission avait organisé plus de 21 séances consacrées audit projet de loi et qu’elle entamera au cours de la semaine prochaine son examen article par article.

Pour Ridha Chalghoum, conseiller auprès du président de la République chargé du dossier économique, la présidence de la République est ouverte à toutes les suggestions qui seront présentées par les blocs parlementaires afin de parvenir à un consensus autour de ce projet de loi.

Le dirigeant du Front populaire, Zied Lakhdhar, a, pour sa part, déclaré que son bloc désapprouve la démarche de la Commission qui consiste à collecter les propositions d’amendement auprès des groupes parlementaires à dessein de faire passer le projet, le plus fluidement possible.

De son côté, le président du bloc Al-Horra (mouvement Machrou Tounes), Abderraouf Chérif, a affirmé que son groupe présentera une proposition de modification de l’article 2 de ce projet de loi relatif aux fonctionnaires publics.

Quant au bloc de l’Union patriotique libre (UPL), son président Tarek Fetiti a réaffirmé le refus de la loi de réconciliation, rappelant que son parti avait proposé une initiative législative concernant les fonctionnaires n’ayant pas été accusés d’escroquerie et d’abus de confiance et qui n’ont fait qu’obéir aux ordres sous l’ancien régime.