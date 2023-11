Sept entreprises tunisiennes actives dans le domaine des consommables et dispositifs médicaux prennent part, du 13 au 16 novembre 2023, au salon de la technologie médicale “Medica 2023” qui se tient à Düsseldorf, en Allemagne, indique le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX).

Ce salon accueille plus de 5300 exposants venus de près de 70 pays. L’espace d’exposition comporte une large gamme de produits, notamment la technologie de laboratoires et diagnostic, la technologie médicale et électro médecine (imagerie et diagnostic/équipements et dispositifs médicaux), les produits de base et consommables, la physiothérapie et la technologie orthopédique ainsi que les nouvelles solutions informatiques.

Des forums et des conférences sont prévues à cette occasion sur les dernières tendances et innovations dans le secteur de la santé. Il s’agit entre autres du forum “Medica Connected Healthcare Forum” (connectivité numérique), le Medica Health It Forum (problèmes informatiques), le Medica Tech Forum (tendances de la technologie médicale) ainsi que le Medica Labmed Forum (innovations en médecine de laboratoire).

Les entreprises Tunisiennes participantes à ce salon pourraient découvrir non seulement les dernières technologies et procédés dans le domaine de la santé, intégrer des réseaux et conclure des accords de coopération, grâce aux rencontres d’affaires B2B, d’après le CEPEX.